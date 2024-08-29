Власти Севастополя закрыли акваторию для пассажирского транспорта из-за учений

=В Севастополе временно прекращено движение морского пассажирского транспорта. Это произошло на фоне учений Черноморского флота, которые проходят в акватории города.
Департамент транспорта Севастополя сообщил о приостановке движения катеров и паромов. Причины такого решения не уточняются.
Ранее губернатор города Михаил Развожаев информировал о проведении учений Черноморского флота. По его словам, учения сопровождаются стрельбами из различных видов стрелкового оружия. Они проходят у входа в Севастопольскую бухту, а также в Стрелецкой и Камышовой бухтах.
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