Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 17:32

Тонкий слой — большое чудо: пудра, которая маскирует возрастные секреты

Современные пудры без талька фиксируют макияж и не подчёркивают морщины

Пудра в макияже часто незаслуженно получает дурную славу. Считается, что она подчеркивает возрастные изменения, но современные формулы опровергают этот миф. Сегодняшние продукты не содержат талька, дают мягкое "размывающее" покрытие и нередко включают увлажняющие компоненты.

Главная задача пудры — закреплять жидкие текстуры вроде тонального крема и консилера. Если вас беспокоит блеск или неровности кожи, то правильно подобранная прессованная пудра станет надежным союзником. Жирный блеск в зоне Т, на подбородке или под глазами визуально старит куда сильнее, чем тонкий слой качественной пудры. При этом лучшие продукты не только матируют, но и отражают свет, создавая эффект гладкой кожи.

Нежное покрытие без эффекта маски

Новинка Saie — Slip Tint Undetectable Baked Setting Powder — отличный вариант для тех, кто ранее боялся "перепудренного" вида. Она дает полупрозрачное, воздушное покрытие, приглушает блеск, но не убирает его полностью. Это хорошая альтернатива легендарной, но талькосодержащей Mineralise Skinfinish Natural от MAC: эффект такой же мягкий и "яичный", только в более чистой формуле.

Освежающие оттенки

Для тусклой кожи стоит обратить внимание на Fenty. Их Bright Fix Instant Brightening + Blurring Powder — настоящая находка. Особенно удачен лавандовый тон для зоны под глазами: он моментально "будит" взгляд. Пудра невероятно мелкого помола, заметно сглаживает поры и отлично держится даже в жаркую влажную погоду.

Универсальные фавориты

Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Finish давно стала хитом. Она одинаково хорошо работает как фиксирующая, контролирует жирный блеск и освежает макияж спустя часы после нанесения. Аналогичный эффект дает Vieve Modern Powder Perfector — также гладкое покрытие, чуть заметный тон и отсутствие сухости на коже.

Для склонной к жирности кожи

Если кожа проблемная или пористая, стоит попробовать IT Cosmetics Bye Bye Pores. Она незаметна на лице, но здорово маскирует текстуру, фиксирует консилер и слегка подсвечивает. Несмотря на белый вид в упаковке, на коже остается прозрачной и подходит любому оттенку. Есть и более бюджетный аналог — Perfect Finish HD Powder от Elf.

Таким образом, пудра не враг, а инструмент, который делает макияж долговечным, а кожу — более ухоженной и свежей. Главное — подобрать текстуру и оттенок под свои задачи.

