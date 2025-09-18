Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 7:57

Сетка и солома сильнее жары: как спасти сад и ягоды, когда солнце палит без пощады

Эксперт Николай Лычев: в России погибло около миллиона гектаров зерновых из-за жары

Южные регионы России этим летом оказались в эпицентре рекордной жары. Сельхозполя буквально выгорают на солнце, и аграрии уже подсчитывают первые убытки. Эксперт по агропромышленному комплексу Николай Лычев в эфире телеканала объяснил, какие культуры оказались наиболее уязвимыми и чего ждать от итогового урожая.

Масштаб проблемы

По словам специалиста, страдают все растения без исключения — от зерновых до ягодных культур.

"Если мы говорим про зерновые, то погибло не менее миллиона гектаров посевов по всей стране. Казалось бы, не так много, всего у нас засевается 80 миллионов гектаров. Но если у нас погибшие миллион гектаров, соответственно, повреждённых, пострадавших посевов может быть десятки миллионов гектаров", — подчеркнул Николай Лычев.

Сейчас можно лишь приблизительно оценить масштабы: часть потерь станет видна только после завершения уборки.

Зерновые и фрукты под ударом

По прогнозам экспертов, сельское хозяйство может недосчитаться около 10 миллионов тонн продукции.

Особенно сильно страдают:

  • зерновые культуры — из-за выгорания и пересыхания почвы;
  • сады в Южном федеральном округе — минимум 30 % урожая потеряно;
  • ягодные культуры в Черноземье — в некоторых сегментах убытки достигают 50 %.

"Что касается садов, минимум 30% урожая погибло в Южном федеральном округе. Ягодные культуры также сильно пострадали в Черноземье. До 50% по разным сегментам доходит", — отметил эксперт.

Сравнение: уязвимость культур к жаре

Культура Степень потерь Причина уязвимости
Зерновые До 10 млн тонн Пересыхание почвы, выгорание
Сады (фрукты) ~30 % в ЮФО Высокая температура, слабый полив
Ягодные культуры До 50 % в Черноземье Чувствительность к тепловому стрессу

Советы шаг за шагом для дачников

  1. Поливать растения утром или вечером тёплой водой.
  2. Использовать мульчу (солома, трава), чтобы уменьшить испарение влаги.
  3. Устанавливать притеняющие сетки для ягодных кустов и садовых деревьев.
  4. Для овощей с высоким потреблением влаги (огурцы, томаты) применять капельный полив.
  5. При возможности собирать дождевую воду и использовать её вместо водопроводной.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: поливать днём в жару.
    Последствие: вода быстро испаряется, листья получают ожоги.
    Альтернатива: полив только утром или вечером.

  • Ошибка: использовать холодную воду из колодца.
    Последствие: стресс и замедление роста растений.
    Альтернатива: полив водой, нагретой на солнце.

  • Ошибка: оставлять почву голой.
    Последствие: быстрая потеря влаги.
    Альтернатива: мульчирование грядок.

А что если жара станет нормой?

Если климатические аномалии повторятся, аграриям придётся менять стратегию: переходить на более засухоустойчивые сорта зерновых и ягод, расширять систему капельного орошения и создавать новые методы защиты садов от солнца. Для дачников это будет означать пересмотр традиционных схем посадок.

Плюсы и минусы нынешнего сезона

Плюсы Минусы
Урожай в целом останется неплохим До 10 млн тонн потерь по стране
Повышенное внимание к агротехнологиям Гибель до 50 % ягодных культур
Возможность адаптации через новые сорта Снижение иммунитета растений

FAQ

Почему ягоды пострадали сильнее всего?
Их корневая система расположена близко к поверхности, и при перегреве почвы они теряют влагу быстрее.

Может ли капельный полив спасти урожай?
Да, он снижает потери воды и направляет её прямо к корням.

Будет ли дефицит фруктов и ягод в магазинах?
Да, эксперты прогнозируют нехватку некоторых культур, особенно в южных регионах.

Мифы и правда

  • Миф: жара губительна только для овощей.
    Правда: страдают все культуры, включая зерновые и сады.

  • Миф: полив днём помогает растениям "остыть".
    Правда: это лишь вредит — вода испаряется, а листья получают ожоги.

  • Миф: урожай полностью погибнет.
    Правда: в целом по стране урожай будет относительно неплохим.

Исторический контекст

  • В 2010 году Россия столкнулась с сильнейшей засухой, которая привела к снижению урожая зерновых на 30 %.
  • В 2018 году жара в Европе уничтожила до 40 % урожая в Германии и Польше.
  • Сегодня сельское хозяйство всё чаще сталкивается с климатическими вызовами, требующими адаптации технологий.

Три интересных факта

  1. Зерновые занимают более 80 млн гектаров посевных площадей в России.
  2. Один гектар пшеницы в жаркий год может потерять до 40 % урожайности.
  3. Современные агротехнологии позволяют выращивать сорта пшеницы, устойчивые к засухе и жаре.

