Сетка и солома сильнее жары: как спасти сад и ягоды, когда солнце палит без пощады
Южные регионы России этим летом оказались в эпицентре рекордной жары. Сельхозполя буквально выгорают на солнце, и аграрии уже подсчитывают первые убытки. Эксперт по агропромышленному комплексу Николай Лычев в эфире телеканала объяснил, какие культуры оказались наиболее уязвимыми и чего ждать от итогового урожая.
Масштаб проблемы
По словам специалиста, страдают все растения без исключения — от зерновых до ягодных культур.
"Если мы говорим про зерновые, то погибло не менее миллиона гектаров посевов по всей стране. Казалось бы, не так много, всего у нас засевается 80 миллионов гектаров. Но если у нас погибшие миллион гектаров, соответственно, повреждённых, пострадавших посевов может быть десятки миллионов гектаров", — подчеркнул Николай Лычев.
Сейчас можно лишь приблизительно оценить масштабы: часть потерь станет видна только после завершения уборки.
Зерновые и фрукты под ударом
По прогнозам экспертов, сельское хозяйство может недосчитаться около 10 миллионов тонн продукции.
Особенно сильно страдают:
- зерновые культуры — из-за выгорания и пересыхания почвы;
- сады в Южном федеральном округе — минимум 30 % урожая потеряно;
- ягодные культуры в Черноземье — в некоторых сегментах убытки достигают 50 %.
"Что касается садов, минимум 30% урожая погибло в Южном федеральном округе. Ягодные культуры также сильно пострадали в Черноземье. До 50% по разным сегментам доходит", — отметил эксперт.
Сравнение: уязвимость культур к жаре
|Культура
|Степень потерь
|Причина уязвимости
|Зерновые
|До 10 млн тонн
|Пересыхание почвы, выгорание
|Сады (фрукты)
|~30 % в ЮФО
|Высокая температура, слабый полив
|Ягодные культуры
|До 50 % в Черноземье
|Чувствительность к тепловому стрессу
Советы шаг за шагом для дачников
- Поливать растения утром или вечером тёплой водой.
- Использовать мульчу (солома, трава), чтобы уменьшить испарение влаги.
- Устанавливать притеняющие сетки для ягодных кустов и садовых деревьев.
- Для овощей с высоким потреблением влаги (огурцы, томаты) применять капельный полив.
- При возможности собирать дождевую воду и использовать её вместо водопроводной.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: поливать днём в жару.
Последствие: вода быстро испаряется, листья получают ожоги.
Альтернатива: полив только утром или вечером.
-
Ошибка: использовать холодную воду из колодца.
Последствие: стресс и замедление роста растений.
Альтернатива: полив водой, нагретой на солнце.
-
Ошибка: оставлять почву голой.
Последствие: быстрая потеря влаги.
Альтернатива: мульчирование грядок.
А что если жара станет нормой?
Если климатические аномалии повторятся, аграриям придётся менять стратегию: переходить на более засухоустойчивые сорта зерновых и ягод, расширять систему капельного орошения и создавать новые методы защиты садов от солнца. Для дачников это будет означать пересмотр традиционных схем посадок.
Плюсы и минусы нынешнего сезона
|Плюсы
|Минусы
|Урожай в целом останется неплохим
|До 10 млн тонн потерь по стране
|Повышенное внимание к агротехнологиям
|Гибель до 50 % ягодных культур
|Возможность адаптации через новые сорта
|Снижение иммунитета растений
FAQ
Почему ягоды пострадали сильнее всего?
Их корневая система расположена близко к поверхности, и при перегреве почвы они теряют влагу быстрее.
Может ли капельный полив спасти урожай?
Да, он снижает потери воды и направляет её прямо к корням.
Будет ли дефицит фруктов и ягод в магазинах?
Да, эксперты прогнозируют нехватку некоторых культур, особенно в южных регионах.
Мифы и правда
-
Миф: жара губительна только для овощей.
Правда: страдают все культуры, включая зерновые и сады.
-
Миф: полив днём помогает растениям "остыть".
Правда: это лишь вредит — вода испаряется, а листья получают ожоги.
-
Миф: урожай полностью погибнет.
Правда: в целом по стране урожай будет относительно неплохим.
Исторический контекст
- В 2010 году Россия столкнулась с сильнейшей засухой, которая привела к снижению урожая зерновых на 30 %.
- В 2018 году жара в Европе уничтожила до 40 % урожая в Германии и Польше.
- Сегодня сельское хозяйство всё чаще сталкивается с климатическими вызовами, требующими адаптации технологий.
Три интересных факта
- Зерновые занимают более 80 млн гектаров посевных площадей в России.
- Один гектар пшеницы в жаркий год может потерять до 40 % урожайности.
- Современные агротехнологии позволяют выращивать сорта пшеницы, устойчивые к засухе и жаре.
