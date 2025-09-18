Сетка и солома сильнее жары: как спасти сад и ягоды, когда солнце палит без пощады

Южные регионы России этим летом оказались в эпицентре рекордной жары. Сельхозполя буквально выгорают на солнце, и аграрии уже подсчитывают первые убытки. Эксперт по агропромышленному комплексу Николай Лычев в эфире телеканала объяснил, какие культуры оказались наиболее уязвимыми и чего ждать от итогового урожая.

Масштаб проблемы

По словам специалиста, страдают все растения без исключения — от зерновых до ягодных культур.

"Если мы говорим про зерновые, то погибло не менее миллиона гектаров посевов по всей стране. Казалось бы, не так много, всего у нас засевается 80 миллионов гектаров. Но если у нас погибшие миллион гектаров, соответственно, повреждённых, пострадавших посевов может быть десятки миллионов гектаров", — подчеркнул Николай Лычев.

Сейчас можно лишь приблизительно оценить масштабы: часть потерь станет видна только после завершения уборки.

Зерновые и фрукты под ударом

По прогнозам экспертов, сельское хозяйство может недосчитаться около 10 миллионов тонн продукции.

Особенно сильно страдают:

зерновые культуры — из-за выгорания и пересыхания почвы;

сады в Южном федеральном округе — минимум 30 % урожая потеряно;

ягодные культуры в Черноземье — в некоторых сегментах убытки достигают 50 %.

"Что касается садов, минимум 30% урожая погибло в Южном федеральном округе. Ягодные культуры также сильно пострадали в Черноземье. До 50% по разным сегментам доходит", — отметил эксперт.

Сравнение: уязвимость культур к жаре

Культура Степень потерь Причина уязвимости Зерновые До 10 млн тонн Пересыхание почвы, выгорание Сады (фрукты) ~30 % в ЮФО Высокая температура, слабый полив Ягодные культуры До 50 % в Черноземье Чувствительность к тепловому стрессу

Советы шаг за шагом для дачников

Поливать растения утром или вечером тёплой водой. Использовать мульчу (солома, трава), чтобы уменьшить испарение влаги. Устанавливать притеняющие сетки для ягодных кустов и садовых деревьев. Для овощей с высоким потреблением влаги (огурцы, томаты) применять капельный полив. При возможности собирать дождевую воду и использовать её вместо водопроводной.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка : поливать днём в жару.

Последствие : вода быстро испаряется, листья получают ожоги.

Альтернатива : полив только утром или вечером.

Ошибка : использовать холодную воду из колодца.

Последствие : стресс и замедление роста растений.

Альтернатива : полив водой, нагретой на солнце.

Ошибка: оставлять почву голой.

Последствие: быстрая потеря влаги.

Альтернатива: мульчирование грядок.

А что если жара станет нормой?

Если климатические аномалии повторятся, аграриям придётся менять стратегию: переходить на более засухоустойчивые сорта зерновых и ягод, расширять систему капельного орошения и создавать новые методы защиты садов от солнца. Для дачников это будет означать пересмотр традиционных схем посадок.

Плюсы и минусы нынешнего сезона

Плюсы Минусы Урожай в целом останется неплохим До 10 млн тонн потерь по стране Повышенное внимание к агротехнологиям Гибель до 50 % ягодных культур Возможность адаптации через новые сорта Снижение иммунитета растений

FAQ

Почему ягоды пострадали сильнее всего?

Их корневая система расположена близко к поверхности, и при перегреве почвы они теряют влагу быстрее.

Может ли капельный полив спасти урожай?

Да, он снижает потери воды и направляет её прямо к корням.

Будет ли дефицит фруктов и ягод в магазинах?

Да, эксперты прогнозируют нехватку некоторых культур, особенно в южных регионах.

Мифы и правда

Миф : жара губительна только для овощей.

Правда : страдают все культуры, включая зерновые и сады.

Миф : полив днём помогает растениям "остыть".

Правда : это лишь вредит — вода испаряется, а листья получают ожоги.

Миф: урожай полностью погибнет.

Правда: в целом по стране урожай будет относительно неплохим.

Исторический контекст

В 2010 году Россия столкнулась с сильнейшей засухой, которая привела к снижению урожая зерновых на 30 %.

В 2018 году жара в Европе уничтожила до 40 % урожая в Германии и Польше.

Сегодня сельское хозяйство всё чаще сталкивается с климатическими вызовами, требующими адаптации технологий.

Три интересных факта