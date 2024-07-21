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В Нью-Дели началась сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО
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В Нью-Дели началась сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО

Ежегодная сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО началась в Нью-Дели и продлится до 31 июля. На сессии обсуждается обновление списка объектов, имеющих особую культурную, историческую или экологическую значимость.

В этом году Россия номинировала культурный ландшафт "Заповеданное Кенозерье" для включения в Список всемирного наследия. Российскую делегацию возглавляет Ринат Аляутдинов.

Комитет ЮНЕСКО, отвечающий за охрану наследия, рассматривает новые кандидатуры и управляет фондом всемирного наследия. В этом году сессия собрала около 2 тысяч делегатов из 146 стран, сообщает ТАСС.

Фото: commons.wikimedia.org/Vyacheslav Argenberg (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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