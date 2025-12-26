Мозг путается из-за цвета еды: как наполнить тарелку так, чтобы не съесть лишнего

Цвет еды напрямую влияет на аппетит и может заставить человека съесть меньше, даже если блюдо кажется очень вкусным, отметила диетолог, кандидат медицинских наук, эксперт Роскачества Елена Сюракшина. О том, как визуальное восприятие пищи связано с вкусом и насыщением, специалист рассказала в беседе с NewsInfo.

Цвет продуктов имеет значение не только с точки зрения эстетики, но и с позиции здоровья, пояснила диетолог. По ее словам, для людей с хроническими заболеваниями существуют ограничения в еде, которые визуально связаны связаны с определенными цветами пищи.

"Например, пациентам с сахарным диабетом продукты красного цвета нельзя. Он под запретом находится. Оранжевый — в ограниченных количествах. Все зеленое можно в неограниченных количествах", — рассказала эксперт.

Говоря о психологическом восприятии еды, специалист отметила, что разнообразие цветов в тарелке напрямую влияет на аппетит и объем съеденного.

"Психологи говорят, что тарелка должна содержать все цвета. Когда тарелка красивая, продукты в ней содержат все цвета, хочется приступать к еде. А если какой-то ингредиент один, то мы можем даже не осознавать, сколько много мы съели его", — сказала Сюракшина.

Эксперт также подчеркнула, что красивая подача может обмануть вкусовые ожидания. По ее словам, даже неудачно приготовленное блюдо может восприниматься как вкусное, если оно выглядит привлекательно, что напрямую повлияет на пищевое поведение человека.