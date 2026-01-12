Не спорт и не бьюти: самый бурно растущий сервис на юге оказался неожиданным

Рынок услуг в Краснодарском крае за год заметно изменился, и самым динамичным сегментом неожиданно стали массажные салоны. Их количество выросло более чем на треть, обогнав по темпам развития фитнес, индустрию красоты и праздничный сервис. Об этом сообщает издание "Ведомости Юг" со ссылкой на исследование аналитиков проекта Контур.Фокус.

Массажные салоны — лидер роста

По данным исследования, на 1 декабря 2025 года число массажных салонов в регионе увеличилось на 32,05% по сравнению с аналогичной датой годом ранее. Это самый высокий показатель среди пяти проанализированных направлений сферы услуг. Эксперты отмечают, что рост связан как с повышенным спросом на оздоровительные и релакс-услуги, так и с относительной простотой входа в этот бизнес.

Второе место по темпам роста заняли организаторы праздников — их число увеличилось на 21,57%. Третью позицию поделили фитнес-центры и спорт-клубы, показавшие прирост 13,02%.

Абсолютные лидеры и динамика регистраций

Несмотря на более скромные темпы роста, в абсолютных значениях лидируют салоны красоты. В 2024 году в Краснодарском крае насчитывалось 4 531 такой бизнес, а в 2025 году — уже 4 806. Таким образом, прирост составил 6,07%, что подтверждает устойчивость и масштаб сегмента.

Аналитики также зафиксировали рост регистраций новых компаний и индивидуальных предпринимателей почти во всех направлениях. Исключением стали студии танцев, где за 11 месяцев 2025 года число новых регистраций сократилось на 29,03% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Ликвидации и "естественный отбор"

Наиболее заметный рост новых регистраций снова показали массажные салоны — их количество увеличилось вдвое. Организаторы праздников прибавили 25%, салоны красоты — 6,9%, фитнес-центры и спорт-клубы — 9,09%.

При этом число ликвидаций выросло в двух сегментах. У салонов красоты этот показатель увеличился на 5,3%, а у организаторов праздников — сразу на 600%, с одного до семи случаев. В то же время в сегментах массажных салонов, фитнес-центров, спорт-клубов и студий танцев количество ликвидаций снизилось.

"В Краснодарском крае рынок выглядит зрелым и конкурентным. Число действующих компаний увеличилось по всем направлениям, больше всего — у массажных салонов и организаторов праздников", — отметила аналитик проекта Контур.Фокус Вероника Скороходова.

По её словам, рост ликвидаций в отдельных сегментах указывает на высокую плотность игроков и усиливающуюся борьбу за клиента.