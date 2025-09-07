Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Собака
Собака
© flickr.com by IDS.photos is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Главная / Питомцы
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 2:16

Лабрадор, овчарка и ещё две породы, которые помогают там, где врачи бессильны

Эксперты: лабрадоры чаще всего становятся собаками-поводырями для слепых

Собаки давно стали не только друзьями человека, но и верными помощниками. Для людей с ограниченными возможностями питомцы оказываются гораздо большим, чем просто четвероногими спутниками. Они дарят эмоциональную поддержку, помогают адаптироваться к жизни и становятся настоящими компаньонами на долгие годы.

Правильный выбор породы позволяет создать крепкий союз: питомец чувствует себя нужным и любимым, а хозяин получает неоценимую помощь и дружбу.

Лабрадор — классика надёжности

Лабрадоров чаще всего выбирают в качестве собак-поводырей для слепых. Но их таланты этим не ограничиваются. Это энергичные, умные и ласковые собаки, которые легко поддаются дрессировке. Лабрадор с удовольствием выполняет команды, обожает играть и готов сопровождать хозяина в любых жизненных ситуациях.

Лабрадудель — дружелюбный эксперимент

Помесь лабрадора и пуделя вобрала в себя лучшие качества обоих родителей. Лабрадудель — это собака вечно в хорошем настроении, стремящаяся радовать хозяина. Ей жизненно необходима интеллектуальная нагрузка: обучение трюкам и новым командам помогает раскрыть её потенциал.

Интересно, что лабрадудели бывают разных размеров — от мини до стандартных, что позволяет подобрать питомца под индивидуальные условия жизни.

Стаффордширский бультерьер — нежный гигант

Несмотря на мускулистый вид, стаффордширский бультерьер отличается удивительной мягкостью характера и терпимостью к детям. Именно поэтому его часто называют "собакой-нянькой".

Для детей с аутизмом или синдромом Дауна этот питомец становится источником тепла и энергии, а для взрослых с теми же особенностями — верным спутником, который умеет сочетать независимость и преданность.

Немецкая овчарка — ум и преданность

Немецкая овчарка известна как служебная собака, но её роль в жизни людей с болезнью Альцгеймера не менее важна. Интеллект и дисциплинированность этой породы позволяют обучить её множеству полезных навыков. Она способна не только сопровождать, но и защищать, оставаясь при этом ласковой и внимательной к своей семье.

Такое сочетание качеств делает немецкую овчарку настоящим утешением для людей с ограниченными интеллектуальными возможностями.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ветеринары: щенкам делают первые прививки с 45 дней по схеме V8 или V10 сегодня в 1:26

Собака без прививки от бешенства: риск, о котором молчат

Вакцинация собак — не просто формальность, а защита от смертельно опасных болезней. Узнайте, какие прививки необходимы и почему откладывать их нельзя.

Читать полностью » Почему собака трётся мордой о пол: объяснили ветеринары сегодня в 0:51

Любимец трет мордой об мебель и ковры — знак, который нельзя игнорировать

Почему собака трётся мордой об пол? Иногда это просто игра, а иногда — тревожный сигнал о проблемах со здоровьем. Как понять разницу?

Читать полностью » Депутат Сергей Карселян заявил о необходимости усилить надзор за частными приютами вчера в 23:16

Истощённые питомцы заставили власти заговорить о новых правилах

В Подмосковье обсуждают новые правила для частных приютов и зоогостиниц. Поводом стало громкое дело в Чехове, где животных держали в антисанитарии.

Читать полностью » В Вологде сотрудники МЧС помогли приюту для животных в День благотворительности вчера в 22:12

Спасатели из Вологды пришли на помощь тем, кто ждёт хозяина

В Международный день благотворительности сотрудники МЧС посетили приют в Вологде и привезли помощь четвероногим питомцам.

Читать полностью » Осенние лакомства из тыквы и моркови укрепляют здоровье собак вчера в 21:12

Не только люди любят домашнюю выпечку: эти осенние лакомства для собак легко приготовить

Осенью можно порадовать питомца полезными вкусностями. Вот 3 простых рецепта домашних лакомств, которые собака полюбит с первого кусочка.

Читать полностью » Домашние кошки сохранили белые лапки благодаря выбору человека вчера в 20:11

Такие белые "носочки" есть у многих кошек: генетическая ошибка превратилась в самую милую черту

Белые "носочки" у кошек — не случайность, а результат тысяч лет жизни рядом с человеком. Узнайте, как генетика и история сделали их такими.

Читать полностью » Свежие материалы для гнезда помогают хомякам легче переносить осень вчера в 19:02

Маленький зверёк готовится к зиме: вот что должен знать каждый хозяин хомяка

Осенью хомяки начинают активнее утеплять свои гнёзда. Узнайте, зачем питомцам нужен дополнительный материал для подстилки и как его правильно подобрать.

Читать полностью » Дождливая погода увеличивает риск простуды и травм у собак на прогулке вчера в 18:06

Лужи — вредное развлечение для питомца: вот почему не стоит выгуливать собаку в осенний дождь

Дождь — не повод отменять прогулку с собакой. Узнайте, как правильно экипировать питомца и на что обратить внимание, чтобы прогулка была безопасной.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

В Румынии запущено серийное производство двигателя с прямым впрыском газа от Renault и Geely
Культура и шоу-бизнес

Сын Арнольда Шварценеггера Патрик женился на модели Эбби Чемпион
Спорт и фитнес

Упражнения пилатеса уменьшают боль в суставах и улучшают осанку — Лаура Арндт
Еда

Лимонный сок освежит овощной салат
Дом

Посудомоечные таблетки можно использовать для чистки унитаза
Садоводство

Розмарин – натуральный щит от тли и мух: как вырастить здоровый урожай без химии
Наука и технологии

Учёные сообщили об обнаружении убегающей карликовой галактики за пределами группы NGC 524
Туризм

Горная Аркадия в Пелопоннесе: главные достопримечательности региона
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet