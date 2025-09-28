Щенок по протоколу: как служебную собаку оформляют как спецагента

25.09.2025 в 19:18

Птицы одобрили: в моду вошёл принт, который раньше стеснялись стирать

Уральский девелопер выпустил коллекцию с «голубиными» принтами: дизайнеры превратили страх выглядеть нелепо в философию свободы и удачи.

Читать полностью »

25.09.2025 в 18:18

Выпускной с приправой из суда: как весёлый вечер обернулся отравлением будущих прокуроров

Шеф-повар из Екатеринбурга предстанет перед судом за массовое отравление выпускников УрГЮУ: в ресторане «Версаль» десятки гостей оказались в больнице.

Читать полностью »

25.09.2025 в 17:18

Без песка и доломитки — никуда: как правильно сажать озимый чеснок осенью

Озимый чеснок на Урале лучше сажать осенью — с конца сентября до середины октября. Садовод поделилась хитростями для богатого урожая.

Читать полностью »

25.09.2025 в 16:11

Сибирский чудотворец, которого знают в мире: в Верхотурье почтили Симеона Верхотурского

Верхотурье вновь стало центром притяжения для тысяч паломников: служба в честь Симеона Верхотурского соединила историю, веру и возрождённые традиции.

Читать полностью »

25.09.2025 в 15:39

Теперь транспорт сам понимает, кто ты: в Екатеринбурге тестируют оплату по геометке

В Екатеринбурге начали тестировать оплату проезда по геолокации через СБП: смартфон сам определяет транспорт и списывает деньги без QR-кодов.

Читать полностью »

19.09.2025 в 3:17

Зоопарку — 95, а он только расширяется: новых животных выводят к публике до конца года

К 95-летию Екатеринбургский зоопарк готовит новые виды животных. Какие редкие обитатели уже появились и кого ещё покажут до конца года?

Читать полностью »

19.09.2025 в 2:26

Положил осенью — ешь летом: на Урале созрели яблоки, которые не стареют

В Свердловской области созрели яблоки сорта «Благая весть». Чем уникальны эти плоды и какие ещё дары осени собирают в регионе?

Читать полностью »

19.09.2025 в 1:17

Даже виноград стал гуманнее: на Урале фиксируют снижение цен после сезона сбора

Инфляция в Свердловской области снизилась до 10%. Какие продукты подешевели и почему цены на яйца падают уже седьмой месяц подряд?

Читать полностью »