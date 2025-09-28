Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Бельгийская овчарка малинуа
Бельгийская овчарка малинуа
© commons.wikimedia.org by Pleple2000 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International , 3.0 Unported , 2.5 Generic , 2.0 Generic и 1.0 Generic .
Олег Белов Опубликована сегодня в 3:28

Щенок по протоколу: как служебную собаку оформляют как спецагента

Пермский институт ФСИН передал немецкую овчарку для службы в Свердловскую область

В кинологическую службу ГУФСИН по Свердловской области поступило пополнение — щенок немецкой овчарки. Его передал Пермский институт ФСИН России, сообщили в вузе.

Подготовка и проверка

"Щенка немецкой овчарки из Пермского института ФСИН отправили работать в Свердловскую область. Собака подготовлена к службе — прошла ветеринарные мероприятия и курс дрессировки", — говорится в сообщении вуза во "ВКонтакте".

Перед передачей животное осмотрели специалисты кинологических служб обоих управлений и оформили все необходимые документы.

Откуда берут служебных собак

Племенной питомник служебного собаководства Пермского института ФСИН России регулярно поставляет подготовленных собак в учреждения пенитенциарной системы разных регионов страны. Такие питомцы проходят раннюю дрессировку и становятся надёжными помощниками в охране и обеспечении безопасности.

