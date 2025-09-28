Щенок по протоколу: как служебную собаку оформляют как спецагента
В кинологическую службу ГУФСИН по Свердловской области поступило пополнение — щенок немецкой овчарки. Его передал Пермский институт ФСИН России, сообщили в вузе.
Подготовка и проверка
"Щенка немецкой овчарки из Пермского института ФСИН отправили работать в Свердловскую область. Собака подготовлена к службе — прошла ветеринарные мероприятия и курс дрессировки", — говорится в сообщении вуза во "ВКонтакте".
Перед передачей животное осмотрели специалисты кинологических служб обоих управлений и оформили все необходимые документы.
Откуда берут служебных собак
Племенной питомник служебного собаководства Пермского института ФСИН России регулярно поставляет подготовленных собак в учреждения пенитенциарной системы разных регионов страны. Такие питомцы проходят раннюю дрессировку и становятся надёжными помощниками в охране и обеспечении безопасности.
