Сербия укрепляет связи с Китаем в поисках безопасности в многополярном мире

Вице-премьер и глава МВД Сербии Ивица Дачич заявил, что его страна твердо намерена укреплять отношения с КНР в свете глобальной нестабильности.

По его словам, Китай берет на себя роль одного из лидеров в сфере безопасности в новом многополярном мире.

Дачич выступил на Международном форуме по глобальной безопасности в китайском городе Лянъюньган, где подчеркнул, что Сербия выбрала путь дальнейшего укрепления сотрудничества с КНР. Он назвал Китай "старым другом" Сербии и отметил, что между двумя странами существует "стальная дружба", основанная на интенсивном экономическом сотрудничестве, взаимном доверии и взаимопонимании.

Дачич также напомнил, что Сербия уже более 10 лет является участником инициативы "Пояс и путь" и недавно подписала с Китаем около 30 документов, направленных на поднятие всеобъемлющего стратегического партнерства на высший уровень.

Одним из этих документов является поддержка Сербии Глобальной инициативе КНР по безопасности.

По словам Дачича, эта инициатива соответствует концепции безопасности, которая близка и понятна сербскому народу. Он отметил, что Сербия неоднократно страдала от насилия и терроризма и поэтому сделала выводы о слабостях существующей глобальной структуры безопасности и необходимости в новом "всеобъемлющем подходе к общей безопасности без противостояния".

Фото: www. flickr.com/Chatham House (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)