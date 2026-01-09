Сертификаты, которые не теряют свою ценность: как вернуть деньги, если не успели потратить

Граждане России имеют право вернуть деньги за неиспользованный подарочный сертификат, если предъявят письменное требование с указанием номера банковского счета для перевода средств. Об этом сообщил РИА Новости юрист и руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. Он объяснил, что независимо от того, был ли сертификат подарен или куплен, возврат средств возможен.

Как вернуть деньги за подарочный сертификат

Для того чтобы вернуть деньги за неиспользованный сертификат, необходимо написать письменное требование, в котором нужно указать номер банковского счета, на который должны быть переведены деньги. Кроме того, потребуется предоставить сам сертификат, который может быть как в бумажном, так и в электронном виде.

"Неважно, подарили гражданину карту или он купил её сам, её можно вернуть. Для того, чтобы получить деньги, лучше написать письменное требование, в котором указать номер банковского счёта, на который необходимо вернуть деньги. Для возврата денежных средств потребуется сам сертификат в бумажном или электронном виде", — сказал юрист Александр Хаминский.

Проблемы с возвратом денег

Хаминский также напомнил, что российские покупатели сталкиваются с проблемой, когда подарочные карты "сгорают", и деньги остаются в распоряжении магазинов. Это часто происходит, когда сертификаты имеют ограниченный срок действия, по истечении которого они теряют свою стоимость.