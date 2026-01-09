Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Деньги
Деньги
© pixabay.com by Evgeny is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Главная / Общество
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 3:41

Сертификаты, которые не теряют свою ценность: как вернуть деньги, если не успели потратить

Для возврата денег за подарочный сертификат нужно написать требование с реквизитами счета — Хаминский

Граждане России имеют право вернуть деньги за неиспользованный подарочный сертификат, если предъявят письменное требование с указанием номера банковского счета для перевода средств. Об этом сообщил РИА Новости юрист и руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. Он объяснил, что независимо от того, был ли сертификат подарен или куплен, возврат средств возможен.

Как вернуть деньги за подарочный сертификат

Для того чтобы вернуть деньги за неиспользованный сертификат, необходимо написать письменное требование, в котором нужно указать номер банковского счета, на который должны быть переведены деньги. Кроме того, потребуется предоставить сам сертификат, который может быть как в бумажном, так и в электронном виде.

"Неважно, подарили гражданину карту или он купил её сам, её можно вернуть. Для того, чтобы получить деньги, лучше написать письменное требование, в котором указать номер банковского счёта, на который необходимо вернуть деньги. Для возврата денежных средств потребуется сам сертификат в бумажном или электронном виде", — сказал юрист Александр Хаминский.

Проблемы с возвратом денег

Хаминский также напомнил, что российские покупатели сталкиваются с проблемой, когда подарочные карты "сгорают", и деньги остаются в распоряжении магазинов. Это часто происходит, когда сертификаты имеют ограниченный срок действия, по истечении которого они теряют свою стоимость.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Квартиру за 11 млн рублей купили через Wildberries — РИА Новости вчера в 14:02
Не только носки и техника: какие миллионы россияне оставляли на маркетплейсах

Квартиры, автомобили и техника за миллионы рублей вошли в число самых дорогих покупок на Wildberries в 2025 году.

Читать полностью » Начало года часто ведет к кадровым сокращениям — Трепольский вчера в 9:42
Бюджет на новый год утвердили без вас: почему январь — самое опасное время для многих работников

Эксперт объяснил, какие незаметные сигналы на работе могут указывать на скорое сокращение в начале 2026 года.

Читать полностью » В России зарегистрировано 590 препаратов для лечения сахарного диабета — Госреестр вчера в 9:36
Дефицита нет, предложение есть: в Минпромторге успокоили пациентов с сахарным диабетом

Отечественные препараты уже занимают большую часть рынка лекарств от диабета, а производство и экспорт продолжают расти.

Читать полностью » Бесстыковые пути снижают шум и вибрации в поездах — njcar.ru вчера в 9:25
По европейским путям катятся бесшумно, по нашим — с ритмом: в чём разница между рельсами

Почему стук колёс привычен для поездов в России и почти не слышен в Европе — дело не в поездах, а в технологии укладки рельсов.

Читать полностью » 98% Пушкинских карт оформили через приложение Госуслуги — Минцифры вчера в 8:49
Цифровизация культуры на марше: как 1,5 миллиона электронных карт убили бумажный формат

В 2025 году почти все "Пушкинские карты" были оформлены онлайн — Минцифры подвело итоги цифровизации культурной программы.

Читать полностью » Через Госуслуги записались к врачу более 50 миллионов раз в 2025 году — Минцифры вчера в 8:46
Ваш полис больше не бумажка: шокирующие цифры перехода на цифровой ОМС в 2025 году

В 2025 году россияне более 50 млн раз записались к врачу через "Госуслуги", а число электронных меддокументов превысило миллиард.

Читать полностью » МОК запретил российскую символику на Олимпийских играх 2026 года — РГ вчера в 8:38
Запрет на всё: почему в Милане и Кортина-д’Ампеццо нельзя будет показать даже значок с медведем

МОК ввел полный запрет на российскую символику на Олимпиаде-2026: ограничения коснутся спортсменов и болельщиков на трибунах.

Читать полностью » Инвалиды и дети освобождены от уплаты туристического налога по закону — Якубовский вчера в 8:19
Нет решения — нет налога: простая уловка, которая спасает целые города от туристического сбора

Депутат Госдумы объяснил, кто по закону освобожден от уплаты туристического налога и какие ограничения действуют для регионов.

Читать полностью »

Новости
Общество
Россияне выплатили более 14 миллиардов рублей штрафов за 2025 год — ФССП РФ
Красота и здоровье
В диспансеризацию 2026 года включат анализы для оценки репродуктивного здоровья — Демидик
Общество
Госдума готовит ответственность для курьеров за незаконную доставку алкоголя — Гусев
Экономика
Россия ограничила вывоз полупроводниковых материалов в страны с санкциями
Общество
МВД выявило характерные следы в подделках документов и дипфейках — Ирина Волк
ДФО
Тигрят-сирот нашли в критическом состоянии у дороги Приморья — Центр Амурский тигр
ДФО
Новогодний городок в Владивостоке приостановит работу 10 января из-за погоды — мэрия
Туризм
Тегеран планирует увеличить поток российских туристов в Иран в 2026 году — Джалали
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet