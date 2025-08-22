Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 4:11

Свет против туч: как зарядиться бодростью в серый день

Врач Крашкина рассказала, как свет, движение и белок помогают справиться с усталостью

Многие замечают, что в дождливые и серые дни усталость и сонливость наступают быстрее. Врач-психотерапевт Ирина Крашкина в беседе с РИАМО объяснила: это связано с изменением гормонального фона.

Как работает организм в непогоду
Когда солнца мало, снижается выработка серотонина, а мелатонин начинает активно вырабатываться уже к шести вечера. В итоге человек чувствует упадок сил и желание спать гораздо раньше обычного.

Три способа справиться с усталостью
По словам Крашкиной, наладить биоритмы можно всего за неделю, если подключить три простых механизма:

Свет

  • выходить на улицу хотя бы на 15-20 минут до 10 утра;
  • если такой возможности нет — открыть шторы, включить яркий свет, использовать лампу дневного света.

Движение

  • достаточно 20-30 минут быстрой ходьбы в день;
  • это улучшает работу сердца, стимулирует выработку эндорфинов и помогает "перезагрузить" мысли.

"Главное — чтобы ноги двигались, а голова немного отключилась. Через неделю вы заметите: мысли стали четче, а усталость — не такой глубокой", — подчеркнула психотерапевт.

Белок

  • летом в рационе часто избыток фруктов и овощей, из-за чего к августу у многих образуется дефицит белка;
  • именно белок необходим для синтеза серотонина и дофамина.

Лучше всего получать его за завтраком (яйца, творог, йогурт) и обедом (курица, рыба, бобовые). Уже через несколько дней такого питания уровень энергии стабилизируется.

