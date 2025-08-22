Свет против туч: как зарядиться бодростью в серый день

Многие замечают, что в дождливые и серые дни усталость и сонливость наступают быстрее. Врач-психотерапевт Ирина Крашкина в беседе с РИАМО объяснила: это связано с изменением гормонального фона.

Как работает организм в непогоду

Когда солнца мало, снижается выработка серотонина, а мелатонин начинает активно вырабатываться уже к шести вечера. В итоге человек чувствует упадок сил и желание спать гораздо раньше обычного.

Три способа справиться с усталостью

По словам Крашкиной, наладить биоритмы можно всего за неделю, если подключить три простых механизма:

Свет

выходить на улицу хотя бы на 15-20 минут до 10 утра;

если такой возможности нет — открыть шторы, включить яркий свет, использовать лампу дневного света.

Движение

достаточно 20-30 минут быстрой ходьбы в день;

это улучшает работу сердца, стимулирует выработку эндорфинов и помогает "перезагрузить" мысли.

"Главное — чтобы ноги двигались, а голова немного отключилась. Через неделю вы заметите: мысли стали четче, а усталость — не такой глубокой", — подчеркнула психотерапевт.

Белок

летом в рационе часто избыток фруктов и овощей, из-за чего к августу у многих образуется дефицит белка;

именно белок необходим для синтеза серотонина и дофамина.

Лучше всего получать его за завтраком (яйца, творог, йогурт) и обедом (курица, рыба, бобовые). Уже через несколько дней такого питания уровень энергии стабилизируется.