В России за последний год значительно уменьшился интерес к турецким сериалам. Согласно данным Кинопоиска Pro, только два турецких сериала, "Зимородок" и "Великолепный век", вошли в топ-20 популярных сериалов первого полугодия 2024 года, с долей интереса всего 5,6%, сообщает Газета.Ру.
В то же время, популярность американских сериалов в России выросла в два раза, среди которых наиболее популярны "Пацаны", "Fallout" и "Игра престолов". Также наблюдается высокий спрос на отечественные проекты, включая "Слово пацана. Кровь на асфальте" и продолжения "Универа".
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