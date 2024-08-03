В парках Москвы устанавливают надувных красных медведей как пиар-кампанию сериала "Игры"

Большой надувной олимпийский мишка, ранее замеченный пользователями сети, теперь обосновался в московском Парке Горького.
Согласно информации издания "Baza", эта внушительная инсталляция является частью рекламной кампании нового сериала "Игры".
Ранее фотографии этого необычного арт-объекта активно распространялись в социальных сетях, вызывая интерес и любопытство пользователей. Теперь же у всех желающих есть возможность увидеть надувного медведя своими глазами в Парке Горького.
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