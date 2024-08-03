В парках Москвы устанавливают надувных красных медведей как пиар-кампанию сериала "Игры"

Большой надувной олимпийский мишка, ранее замеченный пользователями сети, теперь обосновался в московском Парке Горького.

Согласно информации издания "Baza", эта внушительная инсталляция является частью рекламной кампании нового сериала "Игры".

Ранее фотографии этого необычного арт-объекта активно распространялись в социальных сетях, вызывая интерес и любопытство пользователей. Теперь же у всех желающих есть возможность увидеть надувного медведя своими глазами в Парке Горького.

26 июля впервые в на территории спортивного комплекса «Лужники» в Москве был обнаружен талисман Олимпиады-80 - легендарного Олимпийского Мишку. Тогда еще не было известно, кому он принадлежит.