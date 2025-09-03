Финал превратился в драку: Бускетс шокировал ударом соперника

Полузащитник "Интер Майами" Серхио Бускетс, выступающий вместе с Лионелем Месси, оказался в центре скандала после финального матча Кубка лиг против "Сиэтл Саундерс". Об этом сообщает "Чемпионат".

На опубликованном в Telegram-канале видео видно, как испанец сначала вступил в словесную перепалку с соперником, а затем ударил кулаком по лицу игрока "Сиэтла" Обеда Варгаса. Американский футболист упал на газон и схватился за голову.

Теперь Бускетсу грозит дисциплинарное наказание — в том числе дисквалификация, которая может серьёзно сказаться на ближайших матчах клуба.