Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Футбольное поле
Футбольное поле
© pxhere.com is licensed under public domain
Главная / Спорт и фитнес
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 13:12

Финал превратился в драку: Бускетс шокировал ударом соперника

Серхио Бускетс ударил игрока после финала Кубка лиг

Полузащитник "Интер Майами" Серхио Бускетс, выступающий вместе с Лионелем Месси, оказался в центре скандала после финального матча Кубка лиг против "Сиэтл Саундерс". Об этом сообщает "Чемпионат".

На опубликованном в Telegram-канале видео видно, как испанец сначала вступил в словесную перепалку с соперником, а затем ударил кулаком по лицу игрока "Сиэтла" Обеда Варгаса. Американский футболист упал на газон и схватился за голову.

Теперь Бускетсу грозит дисциплинарное наказание — в том числе дисквалификация, которая может серьёзно сказаться на ближайших матчах клуба.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Сара Пелк Граца назвала семь упражнений для укрепления мышц кора и спины сегодня в 8:30

Семь движений, которые тайно исправляют осанку и меняют походку

Семь простых упражнений помогут укрепить мышцы кора, улучшить осанку и снять нагрузку со спины. Этот комплекс подойдет даже новичкам.

Читать полностью » Тренер Ноам Тамир объяснил принцип тренировки 6-12-25 для роста мышц сегодня в 8:10

Три числа, которые могут полностью изменить тело и силу

Уникальная система 6-12-25 обещает быстрый прогресс и мощные результаты, но доступна далеко не каждому. Что скрывается за этой методикой?

Читать полностью » Тренер Каролин Джастер перечислила безопасные варианты становой тяги и жима для разных типов телосложения сегодня в 7:50

Самые опасные ошибки в отжиманиях и приседаниях, о которых молчат в спортзалах

Не все классические упражнения подходят каждому. Узнайте, как адаптировать силовые тренировки под особенности тела и тренироваться без дискомфорта.

Читать полностью » Тренер Наталья Васкес рассказала, почему зимние тренировки на улице помогают сжечь больше калорий сегодня в 7:30

Зимние забавы, которые сжигают больше калорий, чем час в спортзале

Зимой тренироваться трудно, но правильно подобранная активность поможет не только сжечь лишние калории, но и сохранить бодрость и хорошее настроение.

Читать полностью » Альтернатива отжиманиям: упражнения для груди и корпуса по совету тренеров сегодня в 7:10

Этот простой приём заменяет сотни отжиманий и меняет тренировки навсегда

Отжимания даются не всем, но это не повод отказываться от тренировок. Узнайте, какие упражнения помогут заменить их и при этом развить те же мышцы.

Читать полностью » Упражнения для сердца и снижения веса: рекомендации Американской кардиологической ассоциации сегодня в 6:50

150 минут против инфаркта: что скрывают простые упражнения

Простые и доступные виды активности способны укрепить сердце, снизить давление и улучшить обмен веществ. Узнайте, какие упражнения наиболее полезны.

Читать полностью » Физиолог Кэти Ричардс назвала самые эффективные упражнения для сжигания калорий за 30 минут сегодня в 6:30

Маленький трюк в спортзале, превращающий полчаса занятий в марафон для организма

Можно ли сжечь много калорий всего за полчаса? Эксперты делятся приёмами, которые превращают короткую тренировку в мощный инструмент для здоровья и фигуры.

Читать полностью » Тренеры уточнили, какие мышцы нагружают болгарские сплит-приседы сегодня в 6:10

Почему именно это движение тренажёрный зал ставит выше классических выпадов

Болгарские сплит-приседы — упражнение, которое прокачивает ноги и ягодицы и при этом требует стабильности кора. Почему оно считается универсальным?

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

Android внезапно начал тормозить: внутри оказался шпион, использующий Яндекс
Еда

Приготовьте клубничный чизкейк без выпечки с желатином и сливочным сыром
Садоводство

Подкормка спичками: как сера помогает растениям и защищает от вредителей
Туризм

Каппадокия, Троя и Кушченнети вошли в список главных национальных парков Турции
Красота и здоровье

Размер татуировки имеет значение: как это влияет на риск развития рака
ДФО

В Благовещенске мужчину оштрафовали за обман с туром в Таиланд
Наука и технологии

Исследование раскрывает тайну волн-убийц: комбинация факторов и машинное обучение
Красота и здоровье

Как правильно замачивать орехи: время замачивания для каждого вида орехов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet