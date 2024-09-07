Бывший тренер "Динамо" Сергей Силкин критически отозвался о товарищеском матче сборной России против Вьетнама, который закончился со счётом 3:0.
Силкин выразил недоумение по поводу того, что такие матчи не дают возможности оценить прогресс в игре команды.
Тренер уверен, что это совсем не та победа, которой стоит гордиться.
Он отметил, что обе команды играли плохо, медленно, и вообще не боролись. Игра, по его мнению, получилась в итоге "никакая", и она вообще не стоила свеч.
"Выиграли и выиграли. Я вообще не понял, что это было. По таким матчам выводов делать точно не нужно. Ни скоростей, ни борьбы — мы ничего такого не увидели. Не понимаю, зачем столько лететь, чтобы сыграть непонятно как и ради чего", — сказал Силкин в разговоре с "РБ Спорт".
В субботу, 7 сентября, сборная России проведёт ещё один товарищеский матч в Ханое (Вьетнам). Противником команды Валерия Карпина станет сборная Таиланда. Начало встречи запланировано на 16:00 (по московскому времени).
Фото: commons.wikimedia.org/Steffen Prößdorf (public domain)
МИД: негласно иностранные потребители увеличивают закупки российского газа
На фоне рыночных реалий, когда Евросоюз во многом перекрыл пути поставок энергоносителей из нашей страны, другие зарубежные государства негласно наращивают закупки отечественного газа, и сжиженного, и трубопроводного, сообщил в интервью "Известиям" директор департамента экономического сотрудничества российского МИДа Дмитрий Биричевский.
Меркурис: наступление российской армии привело к кадровой чехарде в Киеве
Достижения ВС РФ в зоне СВО привели к серьёзным кадровым перестановкам в столице и крупнейшем по населению городе Украины. Такое мнение высказал в личном аккаунте на американском видеохостинге YouTube эксперт из Великобритании Александр Меркурис.
Юрий Лоза показал, как выглядел в 1977 году с бородой
Певец Юрий Лоза поделился с подписчиками снимком, на котором он запечатлён почти полвека назад с красивой бородой.
На оперную певицу Марию Максакову* завели дело за призывы к помощи ВСУ
Бывшую солистку Мариинского театра и эк-депутата Госдумы Марию Максакову* будут судить за призывы к спонсированию ВСУ.