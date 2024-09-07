Силкин выразил разочарование футбольным матчем с Вьетнамом: "Я вообще не понял, что это было"

Тренер Силкин считает, что сборная России сыграла против Вьетнама "непонятно как"

Бывший тренер "Динамо" Сергей Силкин критически отозвался о товарищеском матче сборной России против Вьетнама, который закончился со счётом 3:0.

Силкин выразил недоумение по поводу того, что такие матчи не дают возможности оценить прогресс в игре команды.

Тренер уверен, что это совсем не та победа, которой стоит гордиться.

Он отметил, что обе команды играли плохо, медленно, и вообще не боролись. Игра, по его мнению, получилась в итоге "никакая", и она вообще не стоила свеч.

"Выиграли и выиграли. Я вообще не понял, что это было. По таким матчам выводов делать точно не нужно. Ни скоростей, ни борьбы — мы ничего такого не увидели. Не понимаю, зачем столько лететь, чтобы сыграть непонятно как и ради чего", — сказал Силкин в разговоре с "РБ Спорт".

В субботу, 7 сентября, сборная России проведёт ещё один товарищеский матч в Ханое (Вьетнам). Противником команды Валерия Карпина станет сборная Таиланда. Начало встречи запланировано на 16:00 (по московскому времени).

Фото: commons.wikimedia.org/Steffen Prößdorf (public domain)