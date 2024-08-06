Убийство одного из лидеров движения палестинских исламистов ХАМАС Исмаила Хании можно охарактеризовать как шаг к обострению конфликта на Ближнем Востоке. Такое мнение высказал российскому информационному агентству РИА Новости директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
Не так давно движение палестинских исламистов информировало о гибели одного из своих лидеров. По их словам, Исмаила Ханию убило ракетное оружие Израиля в тот момент, когда палестинский политический деятель приехал в столицу и крупнейший город Исламской Республики Иран, чтобы принять участие в торжественном акте введения Масуда Пезешкиана в должность главы государства. В свою очередь, ХАМАС выдвинуло обвинения за данное убийство Соединённым Штатам Америки и Израилю. Кроме того, движение палестинских исламистов добавило, что это нападение не будет просто так проигнорировано.
Российский государственный, политический и военный деятель Сергей Нарышкин дал комментарий российскому информационному агентству по поводу гибели одного из лидеров движения ХАМАС. По его мнению, было совершено тяжёлое преступное деяние, которое, безусловно, станет причиной наращивания конфликта на Ближнем Востоке.
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