Сергей Лазарев заявил, что его детям ещё рано иметь страницы в соцсетях

Певец Сергей Лазарев заявил, что не разрешает своим детям Анне и Никите заводить страницы в социальных сетях. Об этом пишет издание "Телепрограмма".
По словам Сергея Лазарева, его сыну и дочери ещё рано иметь аккаунты в соцсетях. Тем не менее, гаджеты у детей есть. Певец следит, чтобы Анна и Никита проводили в них ограниченное количество времени.
"Естественно, что никаких страниц в соцсетях у детей нет, об этом не может быть и речи. Хотя старший у меня уже просит — Никите осенью будет 10 лет. И он периодически спрашивает: "Ну почему нельзя?" Отвечаю, что пока — рано. Хотя гаджеты у Никиты и Ани есть — но в них стараюсь как могу переключать внимание детей на книги, на развивающие игры, естественно, слежу, чтобы они дозированно сидели в своих телефонах. Онлайн Анечка и Никита дополнительно занимаются английским. У Никиты также проходят регулярные занятия по информатике", — сообщил он.
Напомним, что Сергей Лазарев впервые стал отцом в 2014 году. Тогда у него родился сын. В 2018-м на свет появилась дочь Анна.
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