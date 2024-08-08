Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 08.08.2024 : 85,9543
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 08.08.2024 : 93,8419
Сергей Лазарев: я не разрешаю своим детям заводить страницы в соцсетях
  1. Главная
  2. Общество
  3. Культура

Сергей Лазарев заявил, что его детям ещё рано иметь страницы в соцсетях

Сергей Лазарев: я не разрешаю своим детям заводить страницы в соцсетях

Певец Сергей Лазарев заявил, что не разрешает своим детям Анне и Никите заводить страницы в социальных сетях. Об этом пишет издание "Телепрограмма".

По словам Сергея Лазарева, его сыну и дочери ещё рано иметь аккаунты в соцсетях. Тем не менее, гаджеты у детей есть. Певец следит, чтобы Анна и Никита проводили в них ограниченное количество времени.

"Естественно, что никаких страниц в соцсетях у детей нет, об этом не может быть и речи. Хотя старший у меня уже просит — Никите осенью будет 10 лет. И он периодически спрашивает: "Ну почему нельзя?" Отвечаю, что пока — рано. Хотя гаджеты у Никиты и Ани есть — но в них стараюсь как могу переключать внимание детей на книги, на развивающие игры, естественно, слежу, чтобы они дозированно сидели в своих телефонах. Онлайн Анечка и Никита дополнительно занимаются английским. У Никиты также проходят регулярные занятия по информатике", — сообщил он.

Напомним, что Сергей Лазарев впервые стал отцом в 2014 году. Тогда у него родился сын. В 2018-м на свет появилась дочь Анна.

Фото: freepik.com/katemangostar

Мир

Рогов: на главу Минобороны Украины Умерова могли совершить покушение

Рогов: на главу Минобороны Украины Умерова могли совершить покушение

Владимир Рогов сообщил о возможном покушении на министра обороны Украины Рустема Умерова. Предположительно, рядом с чиновником сработало взрывное устройство.

Читать полностью
Производители газа из США перенаправили топливо из Европы в Азию

Производители газа из США перенаправили топливо из Европы в Азию

Американские трейдеры сжиженного природного газа переориентируют поставки с депрессивного европейского рынка на перспективный азиатский. При этом обещания поддержать страны Евросоюза, после их отказа от российских ресурсов, бизнесмены из США в расчет теперь не берут, поддавшись рыночной конъюнктуре, приводит данные РИА Новости.

Читать полностью

Общество

РБК: «Росинкас» закрывает производство бронированных автомобилей

РБК: «Росинкас» закрывает производство бронированных автомобилей

По информации, предоставленной председателем правления «Росинкаса» Василием Медведевым, компания приняла решение закрыть свое направление по бронированию автомобилей в связи с экономическими сложностями, вызванными санкциями и оттоком работников на оборонные заводы.

Читать полностью
Осужденная за контрабанду наркотиков россиянка передана Вьетнамом России

Осужденная за контрабанду наркотиков россиянка передана Вьетнамом России

Вьетнам передал России Марию Дапирку, осужденную за контрабанду наркотиков. Она была арестована в августе 2014 года в аэропорту Хошимина.

Читать полностью

Новости