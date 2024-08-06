Сергей Лазарев рассказал, благодаря кому перестал курить электронные сигареты

Певец Сергей Лазарев признался, что благодаря сыну перестал курить электронные сигареты. Об этом пишет Lady Mail.ru.

По словам Сергея Лазарева, после пандемии он никак не мог избавиться от вредной привычки. Однажды его сын заметил, как отец курит электронную сигарету. Он попросил певца не делать этого, поскольку курение плохо сказывается на здоровье.

"Ему в школе объяснили, что курение вредно и опасно. И вот он прямо запарился — ходил, переживал, что от курения люди умирают. Бабушке говорил: "Представляешь, папа курит". И меня очень просил: "Пап, пожалуйста, не кури". В итоге я, конечно, бросил", — сообщил Сергей Лазарев.

Напомним, что у певца есть двое детей — Никита и Анна. Сейчас сыну Сергея Лазарева 10 лет.

Фото: commons.wikimedia.org/Albin Olsson (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)