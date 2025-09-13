Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Сергей Безруков
Сергей Безруков
© commons.wikimedia.org by Alexandr Podgorchuk/Klops.ru is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 6:27

Когда кино и жизнь перепутались: как Безрукова в Японии приняли за кумира сцены

Сергей Безруков рассказал, как в Японии его приняли за балетного артиста

Во время поездки в Японию Сергей Безруков неожиданно оказался в центре внимания местной публики. Его перепутали с героем фильма "После тебя", где он исполнил роль артиста балета Алексея Темникова. Ситуация обернулась забавным недоразумением: поклонницы в Токио принимали актёра за легенду Большого театра и буквально следовали за ним по пятам.

Встреча с японскими поклонниками

История произошла во время кинофестиваля, на котором представляли картину Анны Матисон. Японская публика восприняла фильм как автобиографический и решила, что Безруков действительно профессиональный танцор. Девушки окликали его "мистер Темников", дарили внимание и сопровождали жестами уважения. Для зрителей он стал воплощением русского балета и культуры, что сделало встречу особенно яркой.

"Когда мы были на кинофестивале в Токио, поклонницы-японки бегали за мной, кланялись мне, называли "Темников-сан"", — сказал актёр Сергей Безруков.

По словам артиста, его супруга Анна Матисон подсказала ему не разрушать иллюзию и просто принимать знаки поклонения. Это превратило обычную премьеру в настоящее приключение.

Почему именно балет

Япония исторически восхищается русской культурой, особенно искусством балета. Турне Большого и Мариинского театров собирают аншлаги в Токио и Осаке, а билеты раскупают за месяцы вперёд. Для японцев балетисты — символ изящества, силы и дисциплины. В этой традиции и оказалась понятна реакция зрителей, принявших актёра за настоящего маэстро сцены.

"Я для них был кумиром, так как они думали, что я — звезда Большого театра Алексей Темников", — добавил актёр Сергей Безруков.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Мама Алексея Воробьёва заявила, что довольна выбором сына и его женой Аидой Гарифуллиной вчера в 21:02

Радость и гордость: мама Алексея Воробьёва впервые высказалась о свадьбе сына

Мама Алексея Воробьёва впервые прокомментировала выбор сына. Почему свадьба с Аидой Гарифуллиной оказалась тайной — и как семья приняла новую невестку?

Читать полностью » Читатели вчера в 20:46

От Булгакова до "Гарри Поттера": героини каких книг стали лицом TikTok-поколения

Современные читатели увидели в классических и современных героинях отражение трендов TikTok-культуры: от сигма-вумен до clean girl.

Читать полностью » Испания и Нидерланды пригрозили бойкотировать вчера в 19:52

Евровидение под угрозой: крупные страны готовят бойкот конкурса

Участие Израиля на "Евровидении-2026" стало причиной громких заявлений Испании, Нидерландов и Ирландии. Под угрозой — юбилейный конкурс в Вене.

Читать полностью » Состояние Юлии Высоцкой оценили в 140 млрд рублей — данные Telegram-канала вчера в 18:13

Из телеведущей в миллиардеры: состояние Высоцкой, о котором никто не догадывался

Юлия Высоцкая превратила известность в миллиарды: как аптеки, кулинария и инвестиции сделали её одной из самых состоятельных звёзд России.

Читать полностью » Марлон Уэйанс вернется к роли Мелкого в фильме вчера в 17:07

Ещё один любимый герой возвращается: что готовят создатели "Очень страшного кино 6"

Марлон Уэйанс снова надевает маску Мелкого. На экраны возвращается культовая пародия, и в ней найдется место как старым, так и новым шуткам.

Читать полностью » Нотариусы в Милане вскрыли завещания Джорджо Армани вчера в 16:01

Тайна двух завещаний Армани раскрыта: что решил великий кутюрье за несколько месяцев до смерти

Вскрытие секретных завещаний Джорджо Армани открыло неизвестные ранее детали о будущем его империи и распределении многомиллиардного состояния.

Читать полностью » Джеймс Ганн раскрыл первые подробности сиквела вчера в 15:48

Человек, который заставил Лютора и Супермена подружиться: что задумал Джеймс Ганн в новом фильме

Джеймс Ганн анонсировал продолжение "Супермена" и поделился деталями сюжета. Герои готовятся к неожиданному союзу, который изменит всю историю.

Читать полностью » Волочкова ответила на совет Шаляпина строить отношения с мужчинами постарше вчера в 14:27

Дружеский совет обернулся скандалом: как Волочкова ответила Шаляпину

Анастасия Волочкова резко ответила на совет Прохора Шаляпина о том, с кем ей стоит строить отношения. Балерина объяснила, что для неё важнее другие качества.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Артур Лидьярд: бег трусцой помогает улучшить результаты и уменьшить травмы
Авто и мото

Японский способ охлаждения салона машины без кондиционера
Еда

Рецепт свинины в яйце и муке на сковороде обеспечивает сочность мяса
Садоводство

Формирование куста пиона: как обрезка влияет на качество цветения
Еда

Рецепт приготовления: рулетики из карбоната с чесноком и майонезом сохраняют нежность на сковороде
Спорт и фитнес

Физиотерапевты рекомендовали растяжку для разминки без оборудования
Наука

Шторм как убийца: тайна гибели птенцов птерозавра раскрыта через 150 млн лет
Технологии

NXPort показала компактную док-станцию для внешних видеокарт с БП 650 Вт
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet