Когда кино и жизнь перепутались: как Безрукова в Японии приняли за кумира сцены

Во время поездки в Японию Сергей Безруков неожиданно оказался в центре внимания местной публики. Его перепутали с героем фильма "После тебя", где он исполнил роль артиста балета Алексея Темникова. Ситуация обернулась забавным недоразумением: поклонницы в Токио принимали актёра за легенду Большого театра и буквально следовали за ним по пятам.

Встреча с японскими поклонниками

История произошла во время кинофестиваля, на котором представляли картину Анны Матисон. Японская публика восприняла фильм как автобиографический и решила, что Безруков действительно профессиональный танцор. Девушки окликали его "мистер Темников", дарили внимание и сопровождали жестами уважения. Для зрителей он стал воплощением русского балета и культуры, что сделало встречу особенно яркой.

"Когда мы были на кинофестивале в Токио, поклонницы-японки бегали за мной, кланялись мне, называли "Темников-сан"", — сказал актёр Сергей Безруков.

По словам артиста, его супруга Анна Матисон подсказала ему не разрушать иллюзию и просто принимать знаки поклонения. Это превратило обычную премьеру в настоящее приключение.

Почему именно балет

Япония исторически восхищается русской культурой, особенно искусством балета. Турне Большого и Мариинского театров собирают аншлаги в Токио и Осаке, а билеты раскупают за месяцы вперёд. Для японцев балетисты — символ изящества, силы и дисциплины. В этой традиции и оказалась понятна реакция зрителей, принявших актёра за настоящего маэстро сцены.