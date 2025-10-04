Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Футбольный мяч
Футбольный мяч
© Вячеслав Погодин Pravda.Ru
Главная / Садоводство
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 12:13

Баннер с Юраном на матче Лиги Европы растрогал бывшего форварда сборной России

Бывший нападающий сборной России Юран оценил перформанс фанатов австрийского клуба

Бывший нападающий сборной России Сергей Юран, в прошлом выступавший за австрийский "Штурм", прокомментировал поступок болельщиков клуба. На матче Лиги Европы против "Рейнджерс" фанаты вывесили баннер с его изображением.

Юран признался, что подобный жест стал для него неожиданностью.

"Хоть и говорят, что спорт вне политики, но сегодня она, к сожалению, повсеместно влияет на спорт. Поэтому такой перформанс дорогого стоит. Особенно приятно, что новое поколение фанатов "Штурма" помнит", — отметил экс-футболист в беседе с "Чемпионатом".

Память болельщиков

Выступления Юрана в составе "Штурма" пришлись на 1990-е годы, и тот факт, что нынешние поклонники клуба вспомнили его вклад, он назвал особенно значимым.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Высадка хвойных рядом с яблонями и грушами приводит к распространению ржавчины сегодня в 11:03

Зелёные великаны падают первыми: как хвойные теряют силу от невидимых врагов

Хвойный сад требует особого внимания. Болезни и вредители действуют скрытно, но есть проверенные способы сохранить вечнозелёных здоровыми.

Читать полностью » Смесь крахмала и мочевины ускоряет приготовление компоста до двух месяцев сегодня в 10:41

То, что садоводы годами ждали, можно получить за два месяца — хитрость с крахмалом и мочевиной

Секретный порошок, который ускоряет созревание компоста в десять раз. Простая смесь превращает кучу отходов в перегной за пару месяцев.

Читать полностью » Эксперты отметили пластиковое ведро, как удобное решение для воды и удобрений на даче сегодня в 10:03

Дешёвка против вечности: пластик не выдержит там, где нержавейка служит десятилетиями

Почему на даче одного ведра всегда мало и какие материалы подходят для воды, удобрений, солений и стройработ?

Читать полностью » Садоводы напоминают: последние стрижки газона осенью делают до высоты 6 см сегодня в 9:48

Зима близко: что сделать осенью, чтобы весной газон проснулся зеленым

Подготовьте ваш газон к зиме с помощью простых шагов, не позволяя морозам его повредить. Узнайте главные секреты и ошибки, которые стоит избежать.

Читать полностью » Учёные: внесение хвои осенью улучшает структуру почвы и снижает количество вредителей сегодня в 9:37

Хвоя может спасти теплицу от болезней — или погубить растения: всё зависит от одного правила

Секрет урожая томатов кроется не в дорогих удобрениях. Обычная сосновая хвоя способна заменить навоз и химию, если правильно её использовать.

Читать полностью » Домашнее удобрение из луковой шелухи и дрожжей заменяет магазинные препараты для цветов сегодня в 9:12

Запах странный, эффект волшебный: дешёвый настой заставляет растения цвести

Оказывается, даже обычная луковая шелуха может стать мощным удобрением. Как приготовить эко-средство для цветов своими руками?

Читать полностью » В октябре рекомендуют проводить санитарную обрезку и обработку деревьев мочевиной или медным купоросом сегодня в 8:36

Октябрь решает судьбу урожая: что сделать сейчас, чтобы весной не пожалеть

Октябрь — время важных решений для садоводов! Узнайте, что убирать, а что оставить зимой, чтобы заложить основу для будущего успеха.

Читать полностью » Сидераты в октябре не успеют дать эффект — предупреждают агрономы сегодня в 8:33

Если осень украла время, не сейте зря — простые замены сидератам спасут почву от холода и сорняков

Осенью многие торопятся сеять сидераты, надеясь спасти землю от усталости. Но стоит ли это делать в конце сезона и какие есть альтернативы?

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Ошибки при уходе за авто бытовыми средствами приводят к повреждению лака — данные экспертов
Садоводство

Ошибки при выращивании томатов без рассады приводят к загниванию семян и снижению урожая
Красота и здоровье

Врачи предупредили: соки с сахаром вреднее газировки для поджелудочной железы
Красота и здоровье

Фрукты снижают риск рака толстой кишки при регулярном употреблении — Джозеф Салхаб
Туризм

География России: границы, крайние точки и моря трёх океанов
Наука

Учёные расшифровали ДНК гарума: соус Древнего Рима готовили из сардин
Питомцы

Учёные: численность жирафов в дикой природе сократилась до 97 тысяч особей
Садоводство

Побелка яблонь защищает от морозобоин и ожогов: садоводы о правилах обработки
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet