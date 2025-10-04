Баннер с Юраном на матче Лиги Европы растрогал бывшего форварда сборной России

Бывший нападающий сборной России Сергей Юран, в прошлом выступавший за австрийский "Штурм", прокомментировал поступок болельщиков клуба. На матче Лиги Европы против "Рейнджерс" фанаты вывесили баннер с его изображением.

Юран признался, что подобный жест стал для него неожиданностью.

"Хоть и говорят, что спорт вне политики, но сегодня она, к сожалению, повсеместно влияет на спорт. Поэтому такой перформанс дорогого стоит. Особенно приятно, что новое поколение фанатов "Штурма" помнит", — отметил экс-футболист в беседе с "Чемпионатом".

Память болельщиков

Выступления Юрана в составе "Штурма" пришлись на 1990-е годы, и тот факт, что нынешние поклонники клуба вспомнили его вклад, он назвал особенно значимым.