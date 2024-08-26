Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что шоумен Максим Галкин* продолжает работать ради самореализации, а также для того, чтобы не спиться. Об этом пишет издание "NEWS.ru".
Сергей Соседов добавил, что Максим Галкин* и его жена Алла Пугачёва заработали большие деньги в России. Поэтому, по мнению эксперта, бедность не является причиной продолжения выступлений шоумена на сцене.
"Галкину* и Пугачёвой платили огромные деньги за выступления, а в итоге они уехали за границу, где они могут жить безбедно всю свою жизнь. И даже внукам хватит. Некоторые журналисты пишут, что Галкин* снова начал выступать, бегать по концертам, потому что у него деньги закончились. Это смешно. Это полный идиотизм. Галкин* и его дети давно могут не работать. Они обеспечены сполна. Галкин* хочет реализовать себя, работает, чтобы не зачахнуть и не спиться, не деградировать", — заявил эксперт.
Напомним, что Максим Галкин* женился на Алле Пугачёвой в 2011 году. После начала специальной военной операции на Украине пара вместе с детьми уехала за границу.
* признан Минюстом РФ иностранным агентом.
Фото: unsplash.com/Andrew Neel (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
The Telegraph: Сырский пытается спасти карьеру атакой ВСУ в Курской области
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский прикладывает все усилия, дабы сохранить собственную военную карьеру. Делает он это посредством атаки на Курскую область. Такое мнение высказали в британском издании The Telegraph.
Риттер: Украина может исчезнуть в случае ударов по Москве и Петербургу
В случае если столица и крупнейший по населению город Украины примет решение осуществить удары по столице Российской Федерации и Санкт-Петербургу, дабы заставить РФ начать переговоры, сама Украина закончит собственное существование. Такое мнение высказал в социальных сетях бывший американский морпех-разведчик Скотт Риттер.
Пара Андрея Аршавина и Анны хранит молчание о рождении ребёнка
В последние месяцы Андрей Аршавин оказался в центре внимания из-за новостей о своем личной жизни.
Денис и Елена Кукояки отметили 20-летие отношений и 10-летие брака
Блогеры и творческая пара Денис и Елена Кукояки отпраздновали 20-летие своих отношений и 10 лет брака, организовав торжественное обновление свадебных клятв.