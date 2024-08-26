Музкритик Сергей Соседов предположил, почему Максим Галкин* продолжает работать

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что шоумен Максим Галкин* продолжает работать ради самореализации, а также для того, чтобы не спиться. Об этом пишет издание "NEWS.ru".



Сергей Соседов добавил, что Максим Галкин* и его жена Алла Пугачёва заработали большие деньги в России. Поэтому, по мнению эксперта, бедность не является причиной продолжения выступлений шоумена на сцене.

"Галкину* и Пугачёвой платили огромные деньги за выступления, а в итоге они уехали за границу, где они могут жить безбедно всю свою жизнь. И даже внукам хватит. Некоторые журналисты пишут, что Галкин* снова начал выступать, бегать по концертам, потому что у него деньги закончились. Это смешно. Это полный идиотизм. Галкин* и его дети давно могут не работать. Они обеспечены сполна. Галкин* хочет реализовать себя, работает, чтобы не зачахнуть и не спиться, не деградировать", — заявил эксперт.

Напомним, что Максим Галкин* женился на Алле Пугачёвой в 2011 году. После начала специальной военной операции на Украине пара вместе с детьми уехала за границу.



* признан Минюстом РФ иностранным агентом.

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