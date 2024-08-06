Сергея Шамба назначили новым главой МИД Абхазии

По сообщению пресс-службы президента Республики Абхазия, во вторник новым министром иностранных дел был выбран Сергей Шамба указом Аслана Бжания.

"Назначить Шамбу Сергея Мироновича министром иностранных дел Республики Абхазия", - говорится в указе президента.

Раннее он уже два раза занимал должность главы МИДа: впервые занял этот пост в 1997 и покинул в 2004, во второй раз с 2004 по 2010 гг.

Предыдущим местом работы Шамба был Совет безопасности Абхазии, куда он был назначен в 2020 году.

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