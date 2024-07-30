Сенатор Сергей Перминов выступил с резким осуждением авиаудара Израиля по Бейруту, назвав его актом неоправданной жестокости, усугубляющей и без того взрывоопасную обстановку на Ближнем Востоке.
По мнению сенатора, спираль насилия в регионе раскручивается, грозя перерасти в полномасштабный конфликт с участием множества стран. Перминов призвал к немедленному прекращению огня и поиску мирного урегулирования путем переговоров.
Напомним, что в результате авиаудара по южному пригороду Бейрута, нанесенного Израилем, погибла женщина и десятки людей получили ранения. Израильское военное командование подтвердило факт атаки, заявив, что целью был высокопоставленный командир "Хезболлы", ответственный за обстрел израильской территории, в результате которого погибли дети.
Обстановка на границе Израиля и Ливана обострилась после начала израильской военной операции в секторе Газа в октябре 2023 года. С тех пор продолжаются ежедневные обстрелы, вынудившие десятки тысяч жителей приграничных районов покинуть свои дома.
Фото: commons.wikimedia.orgФотограф пресс-службы ЦАХАЛа(Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.)
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