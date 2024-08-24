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Продюсер Дворцов: невестке Наташи Королёвой следует получить образование
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Продюсер Сергей Дворцов дал совет невестке певицы Наташи Королёвой

Продюсер Дворцов: невестке Наташи Королёвой следует получить образование

Продюсер Сергей Дворцов посоветовал Мелиссе Фокс, невестке певицы Наташи Королёвой, получить образование. Об этом он заявил изданию "NEWS.ru".

По мнению Сергея Дворцова, девушка в скором времени может начать петь.

"Может быть, она хочет войти в российский шоу-бизнес, не удивлюсь, если она скоро запоёт. На самом деле не жалко, но для начала хотя бы пусть получит образование, поступит в институт, слишком много неучей в шоу-бизнесе и без неё", — заявил продюсер.

При этом Сергей Дворцов предположил, что Мелисса Фокс может искать выгоду в браке с человеком из известной семьи.

Напомним, что Архип, сын Наташи Королёвой и Тарзана, женился на танцовщице на пилоне Мелиссе Фокс. Торжество состоялось 21 августа в Санкт-Петербурге. Дата совпала с годовщиной свадьбы родителей жениха — они узаконили отношения 21 год назад.

Фото: freepik.com/jcomp

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