Продюсер Сергей Дворцов дал совет невестке певицы Наташи Королёвой

Продюсер Сергей Дворцов посоветовал Мелиссе Фокс, невестке певицы Наташи Королёвой, получить образование. Об этом он заявил изданию "NEWS.ru".
По мнению Сергея Дворцова, девушка в скором времени может начать петь.
"Может быть, она хочет войти в российский шоу-бизнес, не удивлюсь, если она скоро запоёт. На самом деле не жалко, но для начала хотя бы пусть получит образование, поступит в институт, слишком много неучей в шоу-бизнесе и без неё", — заявил продюсер.
При этом Сергей Дворцов предположил, что Мелисса Фокс может искать выгоду в браке с человеком из известной семьи.
Напомним, что Архип, сын Наташи Королёвой и Тарзана, женился на танцовщице на пилоне Мелиссе Фокс. Торжество состоялось 21 августа в Санкт-Петербурге. Дата совпала с годовщиной свадьбы родителей жениха — они узаконили отношения 21 год назад.
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