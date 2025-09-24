Минус 15 кг: как Серена Уильямс справилась с лишним весом

Американская теннисистка Серена Уильямс поделилась подробностями своего похудения, отметив, что ей удалось избавиться почти от 15 килограммов. Об этом она рассказала в интервью изданию People.

По словам спортсменки, ключевую роль в снижении веса сыграли специальные препараты.

"Чувствую себя великолепно. Чувствую здоровье и легкость, как физическую, так и душевную", — сказала Уильямс.

Звезда мирового тенниса призналась, что после рождения дочери в 2017 году столкнулась с проблемой лишнего веса. Несмотря на интенсивные тренировки и правильное питание, она не могла добиться желаемого результата.

"Это было безумие, потому что я никогда в жизни не оказывалась в подобной ситуации", — подытожила спортсменка.

Серена Уильямс — одна из самых титулованных теннисисток в истории. На её счету 23 победы в турнирах серии "Большого шлема" в одиночном разряде, пять титулов Итогового чемпионата WTA и четыре олимпийских золота — одно в одиночке и три в паре. В 2022 году спортсменка официально объявила о завершении карьеры.