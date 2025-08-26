Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Серена Уильямс
© commons.wikimedia.org by Edwin Martinez is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 11:26

Великая теннисистка раскрыла секрет похудения после родов

Теннисистка Серена Уильямс призналась, что сбросила вес с помощью препаратов

Легендарная американская теннисистка Серена Уильямс рассказала People, как ей удалось сбросить почти 15 килограммов.

"Чувствую здоровье и легкость"

"Чувствую себя великолепно. Чувствую здоровье и легкость, как физическую, так и душевную", — призналась спортсменка.

По словам Уильямс, ей помогли специальные лекарственные препараты.

Борьба с весом после родов

Проблемы с лишним весом у теннисистки появились после рождения дочери в 2017 году. Серена отмечает, что много тренировалась и следила за питанием, но всё равно не могла добиться нужного результата.

"Это было безумие, потому что я никогда в жизни не оказывалась в подобной ситуации", — добавила она.

Карьера и достижения

Серена Уильямс — одна из величайших теннисисток в истории. На её счету:

  • 23 титула на турнирах Большого шлема,
  • 5 побед на Итоговом чемпионате WTA,
  • 4 золотые медали Олимпийских игр (одна в одиночном и три в парном разряде).

В 2022 году спортсменка объявила о завершении карьеры.

