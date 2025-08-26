Великая теннисистка раскрыла секрет похудения после родов

Легендарная американская теннисистка Серена Уильямс рассказала People, как ей удалось сбросить почти 15 килограммов.

"Чувствую здоровье и легкость"

"Чувствую себя великолепно. Чувствую здоровье и легкость, как физическую, так и душевную", — призналась спортсменка.

По словам Уильямс, ей помогли специальные лекарственные препараты.

Борьба с весом после родов

Проблемы с лишним весом у теннисистки появились после рождения дочери в 2017 году. Серена отмечает, что много тренировалась и следила за питанием, но всё равно не могла добиться нужного результата.

"Это было безумие, потому что я никогда в жизни не оказывалась в подобной ситуации", — добавила она.

Карьера и достижения

Серена Уильямс — одна из величайших теннисисток в истории. На её счету:

23 титула на турнирах Большого шлема,

5 побед на Итоговом чемпионате WTA,

4 золотые медали Олимпийских игр (одна в одиночном и три в парном разряде).

В 2022 году спортсменка объявила о завершении карьеры.