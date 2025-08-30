Тренировки не помогали: что действительно помогло Серене похудеть на 15 кг

Мировая легенда тенниса Серена Уильямс поделилась историей своего неожиданного преображения — спортсменка призналась, что похудела почти на 15 килограммов. Об этом рассказало издание People.

Лекарства вместо изнурительных усилий

"Чувствую себя великолепно. Чувствую здоровье и лёгкость, как физическую, так и душевную", — призналась Уильямс.

По её словам, ключевым фактором стали специальные препараты для снижения веса. Тренировки и строгий рацион не приносили результатов, несмотря на все усилия.

Трудности после материнства

Проблемы начались после рождения дочери в 2017 году.

"Это было безумие, потому что я никогда в жизни не оказывалась в подобной ситуации", — отметила спортсменка.

Несмотря на привычку к высоким нагрузкам, борьба с лишними килограммами оказалась неожиданно сложной.

Спортивное наследие

Серена Уильямс — 23-кратная чемпионка турниров "Большого шлема", пятикратная победительница Итогового турнира WTA и четырёхкратная олимпийская чемпионка (одна победа в одиночном разряде и три — в парном). В 2022 году она объявила о завершении карьеры, оставив после себя одно из самых ярких наследий в истории тенниса.