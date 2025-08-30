Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Серена Уильямс
Серена Уильямс
© commons.wikimedia.org by Edwin Martinez is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Главная / Спорт и фитнес
Олег Белов Опубликована сегодня в 23:27

Тренировки не помогали: что действительно помогло Серене похудеть на 15 кг

Теннисистка Серена Уильямс призналась в похудении на 15 кг после родов

Мировая легенда тенниса Серена Уильямс поделилась историей своего неожиданного преображения — спортсменка призналась, что похудела почти на 15 килограммов. Об этом рассказало издание People.

Лекарства вместо изнурительных усилий

"Чувствую себя великолепно. Чувствую здоровье и лёгкость, как физическую, так и душевную", — призналась Уильямс.

По её словам, ключевым фактором стали специальные препараты для снижения веса. Тренировки и строгий рацион не приносили результатов, несмотря на все усилия.

Трудности после материнства
Проблемы начались после рождения дочери в 2017 году.

"Это было безумие, потому что я никогда в жизни не оказывалась в подобной ситуации", — отметила спортсменка.

Несмотря на привычку к высоким нагрузкам, борьба с лишними килограммами оказалась неожиданно сложной.

Спортивное наследие
Серена Уильямс — 23-кратная чемпионка турниров "Большого шлема", пятикратная победительница Итогового турнира WTA и четырёхкратная олимпийская чемпионка (одна победа в одиночном разряде и три — в парном). В 2022 году она объявила о завершении карьеры, оставив после себя одно из самых ярких наследий в истории тенниса.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Тренер Люк Милтон представил 10-минутную тренировку для ног сегодня в 19:10

Тренировка, после которой ноги будто хотят сбежать

Короткий, но интенсивный комплекс для ног, который займёт всего 10 минут. Узнайте, как прокачать нижнюю часть тела без часов у тренажёров.

Читать полностью » Уэсли Тримбл из American Hiking Society назвал ключевые вещи для безопасного похода сегодня в 18:50

Девять вещей в рюкзаке, которые решают судьбу похода

Собираетесь в поход? Эксперты составили список вещей, которые помогут справиться с капризами природы и чувствовать себя уверенно в пути.

Читать полностью » Напряжённые икры связаны с болью в коленях и спине — пилатес-инструктор Сара Филдерс сегодня в 18:10

Маленькая мышца — большие проблемы: скрытая причина хронических травм

Боль в коленях, пояснице и пятках может скрывать одну простую причину. Вот 5 упражнений, которые снимут напряжение и вернут лёгкость движений.

Читать полностью » Тренер Люк Мильтон показал комплекс упражнений для кора на 10 минут сегодня в 17:50

Пресс за 10 минут: тренировка, о которой молчат фитнес-залы

Забудьте про дорогие пояса и чудо-средства: всего 10 минут и пять упражнений без оборудования сделают ваш пресс крепким и рельефным.

Читать полностью » Harvard Health: комбуча с низким содержанием сахара улучшает пищеварение и работу сегодня в 17:10

Маленькие ритуалы, которые работают как фитнес и держат тело в тонусе

Даже если не удаётся попасть в спортзал, всего десять минут простых привычек могут заметно улучшить самочувствие и настроение.

Читать полностью » Тренер Джефф Трипп объяснил, как упражнения с собственным весом укрепляют пресс сегодня в 16:50

Упражнения, которые сжигают жир на животе быстрее скручиваний

Забудьте о бесконечных скручиваниях — они не помогут избавиться от живота. Существует пять стратегий, которые сделают домашние тренировки для пресса по-настоящему эффективными.

Читать полностью » Персональный тренер Кехинде Анджорин показала тренировку с метлой для всего тела сегодня в 16:10

Метла вместо штанги: тренировка, о которой молчат фитнес-залы

Закрытые спортзалы — не повод отказываться от тренировок. Узнайте, как превратить обычную метлу в полноценный спортивный снаряд.

Читать полностью » Тренер Майк Томсон объяснил пользу push-pull упражнений для силы и выносливости сегодня в 15:50

Push-pull тренировки: система, которая меняет правила игры в зале

Узнайте, как за 20 минут прокачать все основные группы мышц, увеличить силу и снизить риск травм с помощью push-pull тренировки.

Читать полностью »

Новости
ЮФО

КТК: Нефтяного загрязнения на черноморском побережье от Новороссийска до Анапы не обнаружено
УрФО

В Тюмени с вице-президента авиакомпании взыскали 43,7 млн руб за взятки и злоупотребления
СЗФО

Полпред СЗФО Александр Гуцан представлен Путиным к назначению на пост генпрокурора РФ
Питомцы

Зоопсихолог Бородулина: собаку нужно воспитывать терпением, а не наказаниями
Авто и мото

Китайские электромобили: как они изменяют предпочтения российских потребителей
Туризм

TSA запретило провоз в багаже плоек и утюжков для волос
Еда

Исследование в Nature: потребление красного вина и шоколада связано с долголетием
СКФО

Более 1000 атлетов из 119 городов собрал фестиваль "Пятигорское кольцо" на Ставрополье
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru