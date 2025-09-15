Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Edwin Martinez is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 20:59

Сестры Уильямс раскрывают тайны! Новый подкаст о жизни, спорте и шокирующих откровениях

Сестры Серена и Винус Уильямс запускают новый подкаст, который назвали "Stockton Street". В этом шоу они поделятся воспоминаниями о своей карьере, а также откроют многие тайны своих взаимоотношений. Это не будет типичный спортивный подкаст: теннис и спорт — лишь часть большого разговора. Винус и Серена планируют обсуждать вопросы, касающиеся здоровья, стиля жизни, а также поп-культуры.

Основная цель подкаста

Подкаст создан для того, чтобы развеять мифы, которые возникли вокруг сестер, и рассказать о своей жизни с уникальной точки зрения. Они планируют, что в шоу появятся разные гости, но пока имена этих участников держатся в секрете. Главный посыл — это история самих сестер, их путь и опыт, которые они хотят передать своим слушателям.

Запуск подкаста

Первый выпуск подкаста выйдет 17 сентября. В нем Серена и Винус откроются по-настоящему, без оглядки на привычные публичные образы.

"В наших отношениях есть так много того, чем мы можем поделиться, чего никогда раньше не делали. Нам многое предстоит раскрыть", — заявила Винус Уильямс.

Открытие новых граней общения

Серена и Винус рассказали, что долгое время им было сложно быть настолько открытыми друг с другом, ведь, будучи соперницами на корте, им часто приходилось держать дистанцию. Подкаст дает шанс поговорить по душам и заново открыть друг друга. В этом процессе для них важно честно поделиться тем, что они чувствуют.

"Как бы близки мы ни были, из-за работы нам приходилось держать дистанцию друг между другом. Она мне не только сестра, но и соперница, и с ней невозможно быть настолько открытой, насколько хочется. Так что это реальная возможность сделать то, что мы так долго пытались сделать, и в то же время сделать для себя открытие", — пояснила Серена Уильямс.

Место, которое вдохновляет

Подкаст получил название в честь улицы в Комптоне, штат Калифорния, где выросли сестры. Это место, по их словам, связано с тем, что они научились на пути к успеху. Stockton Street для них символизирует борьбу и стойкость, которые были необходимы для достижения побед на корте.

"Мы хотим поделиться всем, что мы сделали и через что прошли, через что проходит каждый, будь то победы или поражения на корте или за его пределами", — отметила Винус Уильямс.

Частота и формат

Каждый новый выпуск подкаста будет выходить раз в две недели по средам. Подкаст будет доступен на платформе X и станет 27-м оригинальным шоу на этом портале. Это обещает быть уникальным опытом для слушателей, а также отличной возможностью для тех, кто интересуется не только теннисом, но и личной жизнью сестер Уильямс.

