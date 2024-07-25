Обвиняемый в подрыве машины офицера Генштаба РФ Евгений Серебряков был отличником в лицее в Урюпинске и получал стипендию губернатора Волгоградской области, сообщает РИА Новости, ссылаясь на сайт учебного заведения.

В архиве на сайте лицея агентство обнаружило поздравление Серебрякова от 2011 года с присвоением губернаторской стипендии. Также выяснилось, что подрыватель неоднократно получал призы в конкурсах по истории.

Брат задержанного получал образование в Высшей школе экономики (ВШЭ).

Напомним, что в среду в Москве произошёл взрыв автомобиля офицера Генштаба РФ. Серебряков, действуя по заданию украинских спецслужб, установил взрывчатку под днище авто и активировал его дистанционно. В результате подрыва пострадали два человека.

Фото: commons. wikimedia.org/Министерство обороны Российской Федерации (Creative Commons Attribution 4.0).