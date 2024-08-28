Полиция задержала подозреваемого по делу о выстреле из пневматического пистолета в лицо ребенку

В Ленобласти ребенок на площадке получил ранение в лицо из пневматического пистолета

В посёлке Алексеевка Кингисеппского района Ленинградской области произошёл инцидент: 10-летний мальчик получил ранение в лицо из пневматического пистолета. Пострадавшего ребёнка госпитализировали, а предполагаемого злоумышленника — местного жителя — задержали.

Инцидент произошёл 27 августа во дворе жилого дома в посёлке Алексеевка. 23-летний молодой человек сделал, предположительно, один или несколько выстрелов из пневматического пистолета в сторону ребёнка. Пуля попала мальчику в область правого глаза. Сейчас ребёнок находится под наблюдением врачей в больнице.

Полиция задержала подозреваемого на двое суток. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Очевидцы сообщили о стрельбе из предмета, похожего на пистолет, на территории детской площадки. Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, задержали 24-летнего местного жителя, который, как выяснилось, демонстрировал пневматический пистолет, размахивая им. В результате произошёл случайный выстрел, и пуля попала в лицо ребёнку.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Мужчина даёт показания в полиции, а пистолет изъят. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Примечательно, что фамилия задержанного есть в списке награждённых серебряным знаком отличия ГТО — за достижения в физической подготовке.

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