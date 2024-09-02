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Оксфордские ученые установили, что серебро для сосуда из клада викингов было привезено из Ирана
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Иранское серебро в кладе викингов: доказательство торговых связей эпохи викингов

Оксфордские ученые установили, что серебро для сосуда из клада викингов было привезено из Ирана

Согласно исследованиям Джейн Кершоу из Оксфордского университета, металл, использованный для изготовления сосуда, имеет свое происхождение в одном из крупнейших месторождений в центральной части Ирана, где до сих пор осуществляется добыча свинцовой руды.

Группа шотландских и английских исследователей установила происхождение ценного сосуда, обнаруженного в 2014 году на юге Шотландии. Этот сосуд, украшенный чеканкой и крышкой, был изготовлен мастерами, жившими на территории современного Ирана, и преодолел расстояние почти в 5 тысяч километров.

Находка, сделанная энтузиастом-кладоискателем на территории округа Дамфрис-энд-Галлоуэй, считается одним из крупнейших кладов, обнаруженных на территории Великобритании и Ирландии в XXI веке. Археологи полагают, что он был зарыт примерно в X веке нашей эры, когда эта часть Шотландии находилась на границе двух королевств, основанных скандинавскими завоевателями. В состав клада входят более 100 предметов, включая золотые и серебряные украшения и религиозные символы общим весом около 5 килограммов.

Сосуд, завернутый в необычно хорошо сохранившуюся ткань и покрытый зеленой патиной, недавно подвергся лазерной очистке, позволившей лучше рассмотреть покрывающие его узоры. На его боках изображены леопарды и тигры, корона, а также алтарь с горящим в нем священным пламенем - символом зороастризма, который исповедовали жители государства Сасанидов, занимавшего обширные территории на Ближнем Востоке, Кавказе и в Передней Азии в III-VII веках нашей эры.

Серебряный сплав, из которого сделан сосуд, также широко использовался в Сасанидской империи. Анализ изотопов свинца, содержащихся в составе для чернения сосуда, указывает на то, что металл был получен на одном из крупнейших месторождений в центральном Иране, где до сих пор активно добывается свинцовая руда.

Ученые до сих пор не знают, кто именно мог спрятать клад в поле на территории церковного прихода Бэлмаги. Это мог быть богатый викинг или англосакс. В персидском сосуде хранились более мелкие ценные предметы, что может говорить о том, что он был реликвией "невероятно высокопоставленной семьи с очень хорошими связями".

Сосуд преодолел тысячи миль, чтобы оказаться на юго-западе Шотландии. Трудно представить, что бы о нем подумал христианин из этого региона, если бы не знал, как именно он сюда попал и кто его привез. Известно, что в то время уже совершались паломничества в Святую Землю, и если преодолеть расстояние, отделяющее ее от Шотландии, то вы окажетесь уже не так далеко от того места, откуда в нам прибыл этот сосуд.

Фото: Wikimedia Commons/Own work, Михал Клайбан , (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International. )

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