Иранское серебро в кладе викингов: доказательство торговых связей эпохи викингов

Согласно исследованиям Джейн Кершоу из Оксфордского университета, металл, использованный для изготовления сосуда, имеет свое происхождение в одном из крупнейших месторождений в центральной части Ирана, где до сих пор осуществляется добыча свинцовой руды.

Группа шотландских и английских исследователей установила происхождение ценного сосуда, обнаруженного в 2014 году на юге Шотландии. Этот сосуд, украшенный чеканкой и крышкой, был изготовлен мастерами, жившими на территории современного Ирана, и преодолел расстояние почти в 5 тысяч километров.

Находка, сделанная энтузиастом-кладоискателем на территории округа Дамфрис-энд-Галлоуэй, считается одним из крупнейших кладов, обнаруженных на территории Великобритании и Ирландии в XXI веке. Археологи полагают, что он был зарыт примерно в X веке нашей эры, когда эта часть Шотландии находилась на границе двух королевств, основанных скандинавскими завоевателями. В состав клада входят более 100 предметов, включая золотые и серебряные украшения и религиозные символы общим весом около 5 килограммов.

Сосуд, завернутый в необычно хорошо сохранившуюся ткань и покрытый зеленой патиной, недавно подвергся лазерной очистке, позволившей лучше рассмотреть покрывающие его узоры. На его боках изображены леопарды и тигры, корона, а также алтарь с горящим в нем священным пламенем - символом зороастризма, который исповедовали жители государства Сасанидов, занимавшего обширные территории на Ближнем Востоке, Кавказе и в Передней Азии в III-VII веках нашей эры.

Серебряный сплав, из которого сделан сосуд, также широко использовался в Сасанидской империи. Анализ изотопов свинца, содержащихся в составе для чернения сосуда, указывает на то, что металл был получен на одном из крупнейших месторождений в центральном Иране, где до сих пор активно добывается свинцовая руда.

Ученые до сих пор не знают, кто именно мог спрятать клад в поле на территории церковного прихода Бэлмаги. Это мог быть богатый викинг или англосакс. В персидском сосуде хранились более мелкие ценные предметы, что может говорить о том, что он был реликвией "невероятно высокопоставленной семьи с очень хорошими связями".

Сосуд преодолел тысячи миль, чтобы оказаться на юго-западе Шотландии. Трудно представить, что бы о нем подумал христианин из этого региона, если бы не знал, как именно он сюда попал и кто его привез. Известно, что в то время уже совершались паломничества в Святую Землю, и если преодолеть расстояние, отделяющее ее от Шотландии, то вы окажетесь уже не так далеко от того места, откуда в нам прибыл этот сосуд.

Фото: Wikimedia Commons/Own work, Михал Клайбан , (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International. )