Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Клад древних даков
Клад древних даков
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 13:50

Серебро, скрытое в медном котле: что нам открыло случайное открытие археологов под Стокгольмом

Клад с монетами Кнута Эрикссона подтверждает развитую торговлю и христианство в XII веке — Лена Нюстрём

История шведского клада, найденного летом 2025 года под Стокгольмом, напоминает миф — но это реальное археологическое открытие, подтверждённое датировкой артефактов. Обычный рыбак, копая червей возле своего домика, наткнулся на медный котёл, доверху наполненный серебром. Так началась одна из самых ярких археологических историй XXI века.

Сравнение

Период Характеристика Историческая значимость
XI век Упадок торговли, разорение Бирки Разрыв связи между Швецией и Европой
XII век Возрождение торговли при Кнуте Эрикссоне Появление новой монетной системы
XIII век Основание Стокгольма Формирование шведской государственности

Советы шаг за шагом (археологический контекст)

  1. Первая находка. После случайного открытия место было немедленно ограждено, чтобы предотвратить разрушение культурного слоя.

  2. Документирование. Специалисты провели 3D-сканирование, фотофиксацию и анализ состава почвы.

  3. Извлечение клада. Медный котёл аккуратно извлекли вместе с грунтом, чтобы сохранить структуру.

  4. Анализ находок. Монеты, украшения и ткани исследовали в лаборатории университета, определив датировку XII века.

  5. Интерпретация. Установлено, что артефакты связаны с торговыми и религиозными центрами Сигтуны и Линчёпинга.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать регион Стокгольма пустынным в XII веке.
    Последствие: недооценка раннего экономического развития региона.
    Альтернатива: рассматривать находку как свидетельство существования богатого торгового поселения.

  • Ошибка: игнорировать епископские монеты.
    Последствие: упущен религиозно-политический контекст эпохи.
    Альтернатива: учитывать церковное влияние как фактор становления денежной системы.

  • Ошибка: трактовать клад как случайное захоронение.
    Последствие: теряется связь с историей крестовых походов Кнута.
    Альтернатива: анализировать как преднамеренное укрытие богатства во время военных конфликтов.

А что если…

А что если подобные клады скрывают ключ к пониманию ранней истории Скандинавии? Ведь находка под Стокгольмом показывает, что задолго до основания города здесь существовал центр торговли и ремёсел. Возможно, именно такие поселения стали прототипами будущих городов, а серебряные монеты — "первым дыханием" шведской экономики.

Плюсы и минусы (для археологии)

Плюсы открытия Сложности
Расширяет знания о доколониальном периоде Сложность датировки отдельных артефактов
Подтверждает развитую торговлю XII века Опасность спекуляций и подделок
Даёт материал для изучения денежного обращения Требует бережного хранения и реставрации
Помогает проследить распространение христианства Местность уже частично застроена

FAQ

Почему клад считают уникальным?
Из-за огромного количества предметов (более 20 000 монет) и редких церковных "епископских денариев" — символа власти духовенства.

Кто мог спрятать сокровище?
Предположительно, состоятельный торговец или представитель духовенства, спасавший имущество во время военных действий.

Что известно о монетах Кнута Эрикссона?
Они стали первыми за столетие официальными деньгами Швеции, символизируя возрождение государства и распространение христианства.

Будет ли клад выставлен публично?
Да, после реставрации экспозиция планируется в Музее Средневековья в Стокгольме.

Мифы и правда

  • Миф: регион Стокгольма в XII веке был необитаем.
    Правда: найденный клад доказывает наличие развитого поселения с торговыми связями.

  • Миф: все монеты из клада принадлежат королю Кнуту.
    Правда: часть из них чеканили епископы — редкое явление в Европе того времени.

  • Миф: находка связана с викингами.
    Правда: она относится к поствикингскому периоду — времени укрепления христианства и торговли.

Исторический контекст

XII век стал переломным для Скандинавии. После упадка Бирки центр экономической жизни переместился ближе к будущему Стокгольму. При короле Кнуте Эрикссоне Швеция вступила в новую эру — объединённую религией и серебряной валютой. Именно в это время началось формирование социальной структуры, где церковь играла почти равную роль с короной. Клад из медного котла — материальное свидетельство этой эпохи: соединение веры, власти и торговли.

"Он доказывает, что здесь уже существовало поселение с развитой торговлей и высоким уровнем благосостояния задолго до основания Стокгольма в 1252 году", — подчеркнула археолог Лена Нюстрём.

Три интересных факта

  1. Клад весит более 6 килограммов и содержит монеты из серебра разного происхождения — шведские, датские и даже немецкие.

  2. Некоторые фрагменты ткани из котла содержали серебряные нити, что указывает на богатое происхождение владельца.

  3. Анализ металла показал: часть серебра привезена с Востока, вероятно, по торговым маршрутам через Новгород.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Клювоголовая рептилия юрского периода восстановлена из окаменелостей музеев - Ханна Уитлок сегодня в 5:18
Две половинки одного чуда: учёные случайно собрали древнее существо из экспонатов двух музеев

Учёные объединили две музейные находки и выявили древнюю древесную ящерицу, жившую 150 миллионов лет назад. Как ошибка прошлого помогла раскрыть новое звено эволюции.

Читать полностью » Палеонтолог Дин Ломакс: скелет с Юрского берега оказался новым видом морской рептилии сегодня в 4:22
На дне древнего моря прятался хищник, которого не знала наука

На южном побережье Англии найден новый вид древней морской рептилии. Его открытие проливает свет на эволюцию обитателей океанов юрского периода.

Читать полностью » Гарвардский астрофизик Лёб: масса кометы 3I/ATLAS превышает 33 млрд тонн сегодня в 3:16
Он летит быстрее света наших представлений: что скрывает 3I/ATLAS

Учёные обнаружили в Солнечной системе новый межзвёздный объект 3I/ATLAS — гигант в пять километров, который движется с невероятной скоростью. Но действительно ли он комета?

Читать полностью » NASA испытало новый телескоп для поиска экзопланет на высоте 37 километров сегодня в 2:16
Поймать планету в луче звезды: в небо поднялся телескоп, способный на невозможное

Телескоп NASA, запущенный на гелиевом шаре, способен увидеть то, что раньше скрывалось за сиянием звёзд. Как работает устройство и зачем его отправили в стратосферу.

Читать полностью » Институт глобальных систем Эксетера сообщил о критическом состоянии коралловых рифов сегодня в 1:16
Планета у порога перемен: коралловые рифы стали первой жертвой новой эры

Учёные зафиксировали первый климатический переломный момент: коралловые рифы массово гибнут, но ещё остаётся шанс спасти их, если действовать быстро.

Читать полностью » Журнал American Naturalist сообщил об открытии нового механизма симбиоза насекомых и растений сегодня в 0:28
Играл в лесу — перевернул науку: восьмилетний мальчик стал соавтором открытия

Игра восьмилетнего мальчика в лесу обернулась открытием, которое заставило учёных иначе взглянуть на союз муравьёв, ос и деревьев.

Читать полностью » Для зарождения жизни на Земле потребовалось бы в 10 млн раз больше времени, чем существует Вселенная вчера в 23:47
Жизнь на Земле — результат инопланетного вмешательства? Учёные не исключают

Новое исследование профессора Имперского колледжа Лондона утверждает: жизнь на Земле могла быть результатом терраформирования инопланетной цивилизацией. Математика не исключает этого сценария.

Читать полностью » В Турции нашли 5000-летний сосуд с человеческим лицом вчера в 23:20
В Турции раскопали артефакт, который древние считали священным

В Турции найден фрагмент керамического сосуда с человеческим лицом возрастом 5000 лет. Артефакт из Гёкхёюка раскрывает духовные практики и художественное мастерство древних анатолийцев.

Читать полностью »

Новости
Дом
Сушка белья без балкона: практичные решения для любой квартиры
Питомцы
Совместный просмотр фильмов укрепляет связь между человеком и питомцем
Еда
Свиная корейка в фольге сохраняет сочность при запекании в духовке
Еда
Картошка в духовке в фольге сохраняет сочность и питательные вещества при запекании
Садоводство
Сок алоэ стимулирует рост растений и помогает восстановлению после пересадки — Ольга Никонорова
Культура и шоу-бизнес
Дженнифер Энистон рассказала о борьбе с бесплодием и отказе от усыновления
Красота и здоровье
Нутрициолог Гузман: микропластик может вызывать воспаление и повреждение костной ткани
Технологии
Эксперты DxOMark оценили фронтальную камеру iPhone 17 Pro как лучшую в мире
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet