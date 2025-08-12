Средневековое сокровище: что нашли жители в селе на Ямале

В селе Лопхари Шурышкарского района Ямало-Ненецкого автономного округа местные жители совершили уникальную находку — два серебряных сосуда XII-XIII веков европейского производства. Один из них представляет собой крышку чаши с изображением восьми святых апостолов, другой — целую чашу на ножке с фигурами четырех апостолов.

Эта находка стала продолжением археологической истории района. В 1980-х годах школьники уже обнаружили здесь четыре серебряных предмета византийского происхождения, включая знаменитую чашу с сюжетом вознесения Александра Македонского, которая сейчас хранится в Эрмитаже.

Как сообщили в правительстве ЯНАО, новые артефакты относятся к средневековому импорту и представляют значительную историческую ценность. На место обнаружения уже направляются специалисты окружной службы охраны объектов культурного наследия и сотрудники Музейно-выставочного комплекса имени И. С. Шемановского для детального обследования территории.

Интересно, что ранее найденные в этом районе предметы (включая чашу с изображением фантастических существ) датируются тем же периодом — концом XII — началом XIII века. Это свидетельствует о том, что северные территории России могли быть частью важных торговых путей средневековья.

После изучения и реставрации новые находки, вероятно, пополнят коллекцию окружного музея, где уже хранятся копии других обнаруженных в районе артефактов. Открытие подтверждает, что даже в отдаленных уголках России могут скрываться настоящие исторические сокровища.