Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Сокровище
Сокровище
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Уральский федеральный округ
Алла Малькова Опубликована сегодня в 23:10

Средневековое сокровище: что нашли жители в селе на Ямале

В ямальском селе Лопхари обнаружены уникальные серебряные артефакты XII века

В селе Лопхари Шурышкарского района Ямало-Ненецкого автономного округа местные жители совершили уникальную находку — два серебряных сосуда XII-XIII веков европейского производства. Один из них представляет собой крышку чаши с изображением восьми святых апостолов, другой — целую чашу на ножке с фигурами четырех апостолов.

Эта находка стала продолжением археологической истории района. В 1980-х годах школьники уже обнаружили здесь четыре серебряных предмета византийского происхождения, включая знаменитую чашу с сюжетом вознесения Александра Македонского, которая сейчас хранится в Эрмитаже.

Как сообщили в правительстве ЯНАО, новые артефакты относятся к средневековому импорту и представляют значительную историческую ценность. На место обнаружения уже направляются специалисты окружной службы охраны объектов культурного наследия и сотрудники Музейно-выставочного комплекса имени И. С. Шемановского для детального обследования территории.

Интересно, что ранее найденные в этом районе предметы (включая чашу с изображением фантастических существ) датируются тем же периодом — концом XII — началом XIII века. Это свидетельствует о том, что северные территории России могли быть частью важных торговых путей средневековья.

После изучения и реставрации новые находки, вероятно, пополнят коллекцию окружного музея, где уже хранятся копии других обнаруженных в районе артефактов. Открытие подтверждает, что даже в отдаленных уголках России могут скрываться настоящие исторические сокровища.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

На набережной Миасса в Челябинске высадят 5,5 тысяч цветов сегодня в 19:21

Цветочное преображение: как изменится челябинская набережная к лету

Челябинск готовится к масштабному преображению набережной реки Миасс. В этом году в центре города, на участке от улицы Кирова до Свердловского проспекта, появится более 5,5 тысяч ярких однолетников. Петунии, колеусы, бархатцы и цинерарии создадут живописный цветочный ковер, который должен кардинально изменить облик популярной прогулочной зоны.

Читать полностью » На заводе в Нижнем Тагиле создали женский кадровый резерв руководителей сегодня в 0:05

Женщин назначают возглавлять цеха на оборонном предприятии

На одном из крупнейших машиностроительных предприятий Урала, расположенном в Нижнем Тагиле, реализован уникальный кадровый проект — сформирован первый в истории завода женский резерв руководителей. Двадцать сотрудниц прошли пятимесячное обучение по специальной программе "Эффективная деятельность производственного подразделения".

Читать полностью » Житель Свердловской области выиграл 12 млн рублей в лотерею, но не спешит за призом вчера в 19:29

Уралец сорвал джекпот: 12 миллионов рублей в лотерее пока остаются невостребованными

Житель Свердловской области стал обладателем крупного лотерейного выигрыша в размере 12 миллионов рублей, однако до сих пор не обратился за получением приза. Как сообщили  URA.ru представители компании "Спортлото", счастливый билет был приобретен всего за 70 рублей через мобильное приложение во время тиража, состоявшегося 8 августа.

Читать полностью » В центре Екатеринбурга расцвели диковинные грибы 10.08.2025 в 23:21

Грибное нашествие: как дожди преобразили городской парк

После продолжительных дождей в центре Екатеринбурга появились необычные природные гости — разнообразные грибы самых причудливых форм и расцветок. Особенно богатое грибное разнообразие можно наблюдать в Дендрологическом парке, где эти лесные дары органично вписались в городской ландшафт.

Читать полностью » Жилищный бум в УрФО: введено 4,5 млн кв. м жилья с начала года 10.08.2025 в 20:08

Стройка — двигатель экономики: Урал демонстрирует рекордные темпы строительства

Уральский федеральный округ демонстрирует впечатляющие результаты в жилищном строительстве — с января 2025 года здесь введено в эксплуатацию более 4,5 млн квадратных метров жилья. Об этом сообщил полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога во время торжественного мероприятия, посвященного Дню строителя.

Читать полностью » Строители устроили екатеринбуржцам масштабный праздник в честь своего профессионального дня 10.08.2025 в 16:57

Как этим управлять: В центре Екатеринбурга устроили праздник строительных машин

В Екатеринбурге масштабно отметили День строителя, превратив центр города в огромную интерактивную площадку. Главной изюминкой праздника стала выставка специализированной техники, растянувшаяся вдоль улицы Ленина. От Дома Севастьянова до здания городской администрации выстроились мощные экскаваторы, бульдозеры, подъемные краны и другая строительная техника.

Читать полностью » Национальный мессенджер Max начали внедрять в регионах Урала 09.08.2025 в 23:46

Цифровой прорыв: как новый мессенджер изменит общение с властью на Урале

В регионах Уральского федерального округа стартовало внедрение национального мессенджера Max, который должен стать единой цифровой платформой для взаимодействия граждан с властями. Первыми о переходе на новую систему объявили в Ханты-Мансийском автономном округе, где до середины августа все госструктуры должны перевести внутреннюю коммуникацию на эту платформу.

Читать полностью » В Уральском федеральном округе отмечают День коренных малочисленных народов 09.08.2025 в 16:12

Сохранение традиций: как в России поддерживают этническое многообразие

В России отмечают Международный день коренных малочисленных народов мира. Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артём Жога поздравил представителей коренных этносов, подчеркнув важность сохранения их уникальных традиций для многонационального облика страны.

Читать полностью »

Новости
СЗФО

В Петербурге борщевик начали выявлять с помощью искусственного интеллекта
Наука и технологии

Новое исследование: моргание связано с защитой глаз от сухости, по данным офтальмологов
Мир

Орбан заявил, что Венгрия могла бы «развалить Украину за день», но не станет этого делать
Туризм

Путешественница посетила 12 стран за год и сравнила цены в Европе и Турции
СКФО

На Кизлярском электромеханическом заводе начались испытания нового легкого вертолета АП-55
СФО

Омское село Ингалы получило статус исторического поселения федерального значения
Культура и шоу-бизнес

Фильм "Depeche Mode: M" выйдет в прокат 28 октября в формате IMAX
Дом

Сода и аромамасла: 3 способа создать натуральный освежитель для ванной комнаты
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru