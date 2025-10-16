Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Почему мозг искажает воспоминания
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 12:33

Сердце паникует, желудок спорит, мозг не в курсе: наука наконец узнала, как тело само с собой разговаривает

Нобелевский лауреат Ардем Патапутян создаёт карту внутреннего восприятия человека — проект CIMA получил грант NIH

То, что мы чувствуем внутри себя — учащённое сердцебиение, внезапный голод, тревогу или успокоение после глубокого вдоха, — это не просто физиология, а проявление одной из самых загадочных систем человеческого тела — интероцепции. Она словно внутренний радар, который помогает мозгу понимать, что происходит в органах и тканях, и держать под контролем баланс всего организма.

Когда тело "говорит" с мозгом

Интероцепция — это невидимая сеть связи между внутренними органами и центральной нервной системой. Она регулирует дыхание, артериальное давление, уровень сахара, температуру тела, иммунные реакции и даже настроение.

"Мы хотим создать своего рода "атлас внутреннего восприятия” — карту, которая покажет, как органы и нейроны взаимодействуют для поддержания баланса в теле", — сказал лауреат Нобелевской премии Ардем Патапутян.

Недавно Патапутян вместе с коллегами Ли Йе, Босилькой Тасич и Синь Цзинь из институтов Scripps Research и Allen Institute получил грант Национальных институтов здравоохранения США (NIH) на сумму 14,2 миллиона долларов. Эти средства направлены на создание первой карты интероцептивной системы человека - проекта, который может стать для нейробиологии тем же, чем проект "Геном человека" стал для молекулярной биологии.

От прикосновений к внутренним сигналам

Имя Патапутяна уже вписано в историю науки: именно он открыл ионные каналы Piezo1 и Piezo2, с помощью которых клетки ощущают давление и прикосновения. Теперь его цель — расшифровать язык внутренних сигналов тела.

Исследователи стремятся понять, как мозг узнаёт о состоянии внутренних органов, и почему иногда эти сигналы искажаются, вызывая тревогу, боли или панические атаки.

Что такое интероцепция и почему она так важна

Если зрение и слух рассказывают нам о внешнем мире, то интероцепция — это внутренний диалог тела и сознания. Она позволяет осознавать:

  • когда мы голодны или испытываем жажду;

  • почему учащается дыхание при волнении;

  • когда нужно сделать глубокий вдох, чтобы снять стресс.

Каждую секунду миллионы нервных сигналов поступают в мозг из органов, помогая поддерживать гомеостаз - внутреннее равновесие. Нарушение этой связи может вызывать болезни сердца, синдром раздражённого кишечника, тревожные расстройства и даже депрессию.

Почему изучать интероцепцию так сложно

В отличие от органов чувств, у интероцепции нет "центра". Её нейроны разбросаны по всему телу — в сердце, лёгких, кишечнике, сосудах. Они не только передают электрические импульсы, но и используют химические сигналы, что делает их труднодоступными для классических методов нейронауки.

До недавнего времени учёные могли лишь косвенно наблюдать эти процессы. Но теперь, благодаря развитию геномных технологий, микроскопии и искусственного интеллекта, появилась возможность рассмотреть внутренний мир человека на клеточном уровне.

Как создаётся "атлас внутреннего мира”

Проект CIMA (Comprehensive Interoceptive Mapping Atlas) станет первой попыткой объединить разрозненные данные о внутренних сигналах тела в единую систему. Он включает три ключевых направления:

  1. Геномное картирование.
    Учёные анализируют, какие гены активируются в разных типах сенсорных нейронов при болевых или висцеральных ощущениях.

  2. Молекулярная визуализация.
    С помощью флуоресцентной микроскопии и пространственной транскриптомики исследователи видят, как сигналы проходят через ткани.

  3. Математическое моделирование.
    Искусственный интеллект строит цифровые симуляции того, как тело реагирует на стресс, воспаление или изменение давления.

Сравнение: внешние и внутренние чувства

Система Что ощущает Орган восприятия Основной тип сигнала
Экстероцепция Свет, звук, запах, касание Глаза, уши, кожа Электрические импульсы
Интероцепция Давление, химический состав, дыхание, ритм сердца Внутренние нейроны и рецепторы органов Электрохимические сигналы

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: игнорировать внутренние сигналы тела — учащённое сердцебиение, тревогу, чувство усталости;
    Последствие: хронический стресс и психосоматические расстройства;
    Альтернатива: использовать дыхательные практики и осознанные паузы для снижения напряжения.

  • Ошибка: считать эмоции исключительно психологическими;
    Последствие: лечение не затрагивает физиологические причины тревоги;
    Альтернатива: подходить к стрессу комплексно — работать и с телом, и с психикой.

А что если…

Что если наука сможет "прочитать" внутренние сигналы тела в реальном времени? Тогда медики смогут диагностировать болезни задолго до появления симптомов.

А что если искусственный интеллект научится распознавать паттерны тревоги или усталости по активности органов? Это откроет путь к персонализированной медицине, где каждый человек будет получать рекомендации, основанные на его физиологии.

Плюсы и минусы проекта CIMA

Плюсы Минусы
Поможет понять взаимосвязь между телом и психикой Проект потребует лет исследований
Может привести к новым методам диагностики Большие объёмы данных сложно анализировать
Улучшит лечение депрессии, тревоги, сердечно-сосудистых болезней Высокая стоимость и сложность реализации
Объединяет науку, технологии и медицину Риск этических вопросов о "чтении" тела

FAQ

Что даёт человеку развитая интероцепция?
Умение распознавать сигналы своего тела — ключ к эмоциональной устойчивости и физическому здоровью.

Можно ли развивать интероцепцию?
Да, с помощью медитации, дыхательных практик и осознанного наблюдения за ощущениями.

Почему проект важен для медицины?
Он поможет создавать точные методы диагностики заболеваний, связанных со стрессом и обменом веществ.

Связана ли интероцепция с психосоматикой?
Да, нарушения внутреннего восприятия часто лежат в основе панических атак и депрессии.

Когда ожидаются первые результаты проекта?
Первые данные по генетическому картированию планируют опубликовать в течение трёх лет.

Мифы и правда

  • Миф: интероцепция — это эзотерика.
    Правда: это научно подтверждённая сенсорная система, исследуемая нейробиологами.

  • Миф: внутренние ощущения нельзя измерить.
    Правда: с помощью ПЭТ-сканирования и генетических маркеров это уже возможно.

  • Миф: эмоции не связаны с телом.
    Правда: тревога, радость и грусть напрямую связаны с химическими изменениями органов.

Исторический контекст

Термин "интероцепция" появился в начале XX века, когда физиологи впервые предположили, что внутренние органы "общаются" с мозгом. Однако долгое время эта идея оставалась теоретической. Лишь в XXI веке, с развитием молекулярной биологии и нейровизуализации, стало возможным наблюдать внутренние сигналы в действии.

Сегодня человечество стоит на пороге новой эры — эры внутренней нейрокарты, которая может изменить представление о теле и сознании.

Три интересных факта

  1. Интероцепция влияет на решения — люди с развитым внутренним восприятием интуитивно принимают более точные решения в стрессовых ситуациях.

  2. Практики осознанного дыхания повышают чувствительность к интероцептивным сигналам.

  3. Некоторые пациенты с тревожными расстройствами ощущают собственное сердцебиение сильнее из-за повышенной активности интероцептивных нейронов.

