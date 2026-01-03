Сердце и так бьётся чаще — а кофе добавляет обороты: почему при аритмии лучше отказаться от кофеина

Кофе часто воспринимают как универсальный способ взбодриться, но для части людей он может стать фактором риска — особенно при проблемах с сердцем, давлением и нервной системой. Об этом сообщает "Медик Форум" со ссылкой на врача-эндокринолога Оксану Михалеву. По словам специалиста, крепкий тонизирующий напиток способен усиливать неприятные симптомы и провоцировать ухудшение самочувствия.

Когда кофе может навредить сосудам и давлению

В интервью врач напомнила, что кофе обладает не только полезными свойствами, но и выраженным стимулирующим действием. Кофеин, по её словам, повышает артериальное давление, увеличивает число сердечных сокращений и возбуждает нервную систему. Поэтому при ряде симптомов к напитку стоит относиться осторожно и оценивать текущее состояние организма.

"Кофеин повышает артериальное давление, увеличивает число сердечных сокращений, возбуждает нервную систему. При некоторых симптомах к его употреблению нужно относиться с осторожностью", — сказала специалист.

Михалева уточнила, что кофе может быть противопоказан при гипертонии. Если человек с таким диагнозом чувствует себя плохо, употребление напитка, по её мнению, лучше отложить до периода, когда самочувствие стабилизируется.

Симптомы, при которых кофеин становится опасным

Отдельно врач выделила ситуации, когда на фоне повышенного давления возникают головная боль, головокружение и тошнота. В таких случаях, пояснила она, кофеин может оказаться небезопасным: он способен спровоцировать дальнейший подъём давления. По словам Михалевой, это может дойти до состояния, которое напоминает гипертонический криз.

Также она предупредила людей, склонных к тревожности и беспокойству. Если человек нервничает или находится в состоянии напряжения, кофе может усилить возбуждение нервной системы. В результате нервное перенапряжение, по её словам, способно усугубиться и привести к чрезмерным негативным реакциям.

Сердце и ритм: почему при аритмии лучше отказаться от кофе

Врач отдельно назвала кофе опасным при аритмии и выраженном сердцебиении. Кофеин, пояснила Михалева, может повышать частоту сердечных сокращений. Это, по её словам, увеличивает вероятность того, что приступ аритмии станет более выраженным.

Таким образом, эксперт связывает ограничения по кофе прежде всего с состояниями, при которых стимулирующее действие кофеина способно усилить уже имеющиеся симптомы. Речь идёт о гипертонии, тошноте и других проявлениях, связанных с ростом давления, а также о тревожности, нервном перенапряжении и аритмии.