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Сербы провели акцию солидарности с Курской областью
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В сербском городе Ниш на мосту вывесили флаг и баннер "Курск, Ниш с тобой!"

Сербы провели акцию солидарности с Курской областью

В городе Ниш, расположенном в Сербии, члены общественной организации "Общество сербско-русской дружбы" и объединения российских соотечествеников "Наисус" провели мероприятие, связанное с событиями в Курской области.

Активисты вывесили в центре города флаги России, жшли фаеры, окрасили главный мост города в цвета российского флага и развернули на нем транспорант с надписью "Курск, Ниш с тобой!". Так они выразили солидарность со своим городом-побратимом.

Фото: commons.wikimedia.org

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