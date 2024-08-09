В сербском городе Ниш на мосту вывесили флаг и баннер "Курск, Ниш с тобой!"

В городе Ниш, расположенном в Сербии, члены общественной организации "Общество сербско-русской дружбы" и объединения российских соотечествеников "Наисус" провели мероприятие, связанное с событиями в Курской области.
Активисты вывесили в центре города флаги России, жшли фаеры, окрасили главный мост города в цвета российского флага и развернули на нем транспорант с надписью "Курск, Ниш с тобой!". Так они выразили солидарность со своим городом-побратимом.
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