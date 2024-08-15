Министр энергетики России и вице-премьер Сербии обсудили сотрудничество в сфере энергетики

Министр энергетики России Сергей Цивилев и вице-премьер Сербии Александр Вулин провели рабочую встречу в Москве, чтобы обсудить сотрудничество в энергетической сфере, в том числе поставки российского природного газа в республику.

Стороны рассмотрели ряд актуальных вопросов сотрудничества в различных отраслях энергетики, включая поставки российского природного газа в Сербию. Министр энергетики России Сергей Цивилев отметил, что с сербскими коллегами ведется плановая работа в нефтегазовой сфере, а также в области электроэнергетики.

Россия является одним из основных поставщиков природного газа для Сербии. В 2023 году Российская Федерация поставила Сербии 2,68 миллиарда кубометров газа, а в 2024 году объем поставок превысит 3 миллиарда кубометров.

Кроме того, глава госкомпании "Србиягаз" Душан Баятович заявил, что компания заключила договор с "Газпромом" об увеличении объемов поставок газа зимой с 6 миллионов кубометров до 11 миллионов кубометров в сутки. Этот договор действует до июня 2025 года, и цена рассчитывается по нефтяной формуле, что делает этот газ "самым дешевым в Европе", примерно 300 долларов за 1 тысячу кубометров.

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