Министр энергетики России и вице-премьер Сербии обсудили сотрудничество в сфере энергетики

Министр энергетики России Сергей Цивилев и вице-премьер Сербии Александр Вулин провели рабочую встречу в Москве, чтобы обсудить сотрудничество в энергетической сфере, в том числе поставки российского природного газа в республику.
Стороны рассмотрели ряд актуальных вопросов сотрудничества в различных отраслях энергетики, включая поставки российского природного газа в Сербию. Министр энергетики России Сергей Цивилев отметил, что с сербскими коллегами ведется плановая работа в нефтегазовой сфере, а также в области электроэнергетики.
Россия является одним из основных поставщиков природного газа для Сербии. В 2023 году Российская Федерация поставила Сербии 2,68 миллиарда кубометров газа, а в 2024 году объем поставок превысит 3 миллиарда кубометров.
Кроме того, глава госкомпании "Србиягаз" Душан Баятович заявил, что компания заключила договор с "Газпромом" об увеличении объемов поставок газа зимой с 6 миллионов кубометров до 11 миллионов кубометров в сутки. Этот договор действует до июня 2025 года, и цена рассчитывается по нефтяной формуле, что делает этот газ "самым дешевым в Европе", примерно 300 долларов за 1 тысячу кубометров.
Фото: Wikimedia Commons/ Rmanfredijr (cc 4.0)
Прокуратура заинтересовалась делом о нападении тигра на сотрудника зоопарка
В Самарском зоопарке амурский тигр нанес травму сотруднику. По факту инцидента проводится проверка, чтобы выяснить обстоятельства и предотвратить подобные случаи в будущем.
На ВЭФ пройдет хоккейный гала-матч, в котором выступят звезды мирового хоккей
Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Сергей Федоров, Илья Ковальчук и другие звезды мирового хоккея соберутся на льду "Фетисов Арены" 4 сентября во Владивостоке для участия в дружеском гала-матче под знаменем бренда "Сделано в России". Этот матч впервые объединит профессиональных спортсменов, бизнесменов и государственных деятелей из России и других стран в одной игре.
Из Тюмени отправили 10 тонн гуманитарной помощи в Курскую область
Десять тонн гуманитарного груза было отправлено из Тюмени в Курскую область в четверг. В сборе необходимых вещей и продуктов питания участвовали депутаты "Единой России" из областной и городской думы, сотрудники городской администрации во главе с мэром и рядовые горожане.
В Исаакиевском соборе пройдет выставка, посвященная святителю Тихону
Музей-памятник "Исаакиевский собор" планирует принять участие в выставке, посвященной святителю Тихону, патриарху Московскому и всея Руси, в 2025 году, когда будет отмечаться 100-летие со дня его смерти. Об этом сообщил ТАСС директор учреждения Юрий Мудров.