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  • Опубликована сегодня в 22:39

Министр сербского правительства призвал ввести против России санкции

Министр хозяйства Сербии Раде Баста призвал правительство страны принять решение насчет введение санкций в отношении России. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

"Наша страна уже платит большую цену из-за не введения санкций против России, и это становится невыносимо", — отметил политик.

баста призвал президента Сербии Александра Вучича ввести санкции против Москвы. Это, по его мнению, позволит защитить национальные интересы государства.

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