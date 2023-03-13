Министр хозяйства Сербии Раде Баста призвал правительство страны принять решение насчет введение санкций в отношении России. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

"Наша страна уже платит большую цену из-за не введения санкций против России, и это становится невыносимо", — отметил политик.

баста призвал президента Сербии Александра Вучича ввести санкции против Москвы. Это, по его мнению, позволит защитить национальные интересы государства.