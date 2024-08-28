Макрон в Белграде: Сербия и Франция укрепляют партнерство в сфере обороны, энергетики и IT

В ходе двухдневного визита президента Франции Эммануэля Макрона в Сербию (29-30 августа), президент Александр Вучич планирует обсудить с ним широкий спектр вопросов, включая приобретение истребителей Rafale, сотрудничество в сфере энергетики, экономики и информационных технологий.

В Белграде Макрону будет оказан наивысший уровень гостеприимства. В четверг вечером запланирована торжественная встреча главы французского государства у здания "Палата Сербия", переговоры лидеров двух стран и их делегаций, а также подписание ряда соглашений.

Ранее Вучич сообщал о готовящемся к подписанию соглашении с французской энергетической компанией, подчеркнув важность обеспечения энергетической безопасности Сербии.

Также президент Сербии неоднократно упоминал о переговорах по поставке истребителей Rafale, которые он считает одними из самых мощных в мире. В рамках сотрудничества в сфере обороны Сербия уже закупила у Франции ракеты MICA и радиолокационные станции GM-400, а также ранее приобретала ПЗРК Mistral и вертолеты H-145M.

В апреле текущего года Сербия начала переговоры с французской государственной компанией EDF о сотрудничестве в сфере атомной энергетики, подписав меморандум о взаимопонимании. Вучич опроверг опасения о хранении французских радиоактивных отходов на территории Сербии.

Партнерство между странами также развивается в сфере искусственного интеллекта. В частности, планируется передача управления будущим белградским метро парижской компании. Франция также проявляет интерес к инвестициям в сербскую экономику.

Визит Макрона станет вторым за последние годы. В 2019 году он посещал Белград в честь 180-летия установления дипломатических отношений между странами. В 2024 году лидеры двух стран уже встречались дважды в Париже.

Торговый оборот между Сербией и Францией за последние несколько лет утроился, достигнув в 2023 году отметки в 2,1 млрд евро. Крупнейшим примером сотрудничества является передача управления аэропортом Белграда "Никола Тесла" французской компании Vinci Airports в рамках 25-летней концессии.

Фото: securityconference. org/Guelland/ MSC(Creative Commons Attribution 3.0 Germany license)