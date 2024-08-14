Настроения в европейских государствах на данный момент схожи с атмосферой перед Первой мировой войной. Только теперь увеличивается в размерах враждебное отношение к русскому народу. Об этом заявил сербский политик Александр Вулин, который занимает пост вице-премьера.
Сербский политический деятель заявил, что на сегодняшний день в европейских странах можно заметить настроения, которые схожи с теми, что были перед Первой мировой. Он также добавил, что перед любым мировым вооружённым конфликтом возникает какая-либо фобия. В тот момент этой фобией была ненависть и вражда по отношению к сербам и в целом к Республике Сербия. Перед Второй мировой началась неприязнь ко всему еврейскому. Сейчас же, считает Александр Вулин, неприязненное, враждебное отношение присутствует к Российской Федерации, а, то есть всё зло, которое совершается по отношению к гражданам России, не запрещено, а любое враньё - допустимо.
Фото: Flickr / George M. Groutas (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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