Информация о том, что Сербия поставляет оружие украинской стороне, не является правдой. Цель данной дезинформации в том, чтобы столкнуть Белград и столицу Российской Федерации. Некоторые сербские НПО работают для того, чтобы разладить взаимоотношения с РФ. Об этом информировал сербский государственный и политический деятель Александр Вулин, который на данный момент занимает пост вице-премьера.

Не так давно международное деловое издание Financial Times, у которого была в распоряжении необходимая информация, сообщило, что украинская сторона с начала СВО могла получить посредством третьих государств боеприпасы из Сербии, стоимость которых должна была составлять примерно 800 миллионов евро.

По словам сербского политического деятеля, все эти заявления по поводу боеприпасов имеют цель столкнуть Российскую Федерацию и Сербию. Большому количеству сербских НПО было приказано создать различные собрания и продвигать в средствах массовой информации тему вооружения государства в Восточной и Центральной Европе со стороны Сербии, дабы наиболее мощно воздействовать на общественное мнение в Российской Федерации, которое впоследствии воздействовало бы на политику России. Как итог, взаимоотношения эти двух государств должны были испортиться, заявил Александр Вулин.

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