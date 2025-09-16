Сербия бросает вызов Брюсселю: безвиз для россиян остаётся, несмотря ни на что

Сербия продолжает придерживаться курса, при котором интересы собственного государства и народа остаются приоритетом. Даже на фоне обсуждений в Брюсселе о новых санкциях и попыток унифицировать визовые правила, Белград дал понять: ограничений для граждан России не будет.

Позиция Белграда

В сербских СМИ появились сообщения, что к концу 2026 года страна может привести визовую политику в соответствие с нормами Евросоюза. Однако посол Сербии в РФ Момчило Бабич публично опроверг эти слухи.

"Я надеюсь, до 2027 года никакие визы введены не будут. Мне неизвестно о том, чтобы правительство Сербии готовилось к этому. Более того, я уверен, что это неправда", — заявил посол Момчило Бабич.

Дипломат подчеркнул, что Белград не намерен принимать решения, которые шли бы вразрез с интересами граждан, ведь вопрос о вступлении страны в ЕС до сих пор остается открытым.

Сравнение визовой политики

Страна Наличие виз для россиян Дополнительно Сербия Безвизовый режим Подтверждено послом, сохраняется открытость для туристов Катар Введен визовый режим Гармонизация с нормами ЕС Оман Введен визовый режим Действует с 2024 года Кувейт Введен визовый режим Ужесточение въездных правил Монголия Введен визовый режим Прямое следование требованиям ЕС

Сербия пошла навстречу ЕС по отношению к ряду стран, но принципиально оставила безвиз для России, подчеркивая стратегическое партнерство.

Как ориентироваться туристам: пошаговые советы

Перед поездкой проверять актуальные условия въезда на официальных сайтах сербского МИД. Бронировать авиабилеты заранее — прямые рейсы из Москвы и Петербурга пользуются высоким спросом. Заблаговременно оформлять медицинскую страховку: в Сербии действуют европейские требования к страховым полисам. При поездках по стране учитывать, что расчеты удобнее проводить банковскими картами, но наличные евро и динары всегда стоит иметь под рукой. Для долгосрочных поездок (учеба, работа) следует уточнять правила вида на жительство — они отличаются от туристических.

Ошибки путешественников

Ошибка: полагать, что визы могут ввести в любой момент.

Последствие: отказ от планирования поездки.

Альтернатива: следить за официальными заявлениями МИД Сербии и России.

Ошибка: недооценивать медицинскую страховку.

Последствие: финансовые трудности при обращении в больницу.

Альтернатива: выбрать полис от компаний "Ингосстрах" или "РЕСО-Гарантия", покрывающий лечение за границей.

Ошибка: рассчитывать только на наличные.

Последствие: сложность при оплате аренды авто или гостиницы.

Альтернатива: оформить карту международной платежной системы, например "Мир-UnionPay".

А что если ЕС усилит давление?

Даже если Брюссель будет настаивать на визовых ограничениях, сербское руководство подчеркивает самостоятельность решений. Белград уже демонстрировал способность лавировать между интересами Евросоюза и сохранением связей с Россией. Вопрос о вступлении Сербии в ЕС пока далек от окончательного решения, а значит, пространство для маневра остается.

Плюсы и минусы безвизового режима

Плюсы Минусы Простое планирование поездок Риск внезапных изменений из-за внешнего давления Рост туристического потока Возможные очереди на границе в высокий сезон Развитие торговли и бизнеса Зависимость от политической конъюнктуры Укрепление стратегических связей Неопределенность в долгосрочной перспективе

FAQ

Как выбрать лучший способ добраться до Сербии?

Прямые авиарейсы из Москвы и Санкт-Петербурга — самый удобный вариант. Есть и пересадки через Турцию или ОАЭ.

Сколько стоит отдых в Белграде на неделю?

Средняя сумма для туриста — от 800 до 1200 евро, включая жилье, питание, экскурсии и транспорт.

Что лучше — аренда авто или общественный транспорт?

Для путешествий по стране выгоднее аренда автомобиля, но в городах удобен общественный транспорт.

Мифы и правда

Миф: Сербия уже готовится ввести визы для россиян.

Правда: официальные лица неоднократно опровергли эту информацию.

Миф: визы могут ввести неожиданно, без предупреждения.

Правда: подобные решения принимаются публично и заранее объявляются.

Миф: поездка в Сербию дороже, чем в страны ЕС.

Правда: уровень цен в Белграде и регионах ниже, чем в Западной Европе.

Три интересных факта

Сербия входит в десятку самых популярных направлений для российских туристов без визы. Российские компании активно инвестируют в сербскую энергетику и строительство. В Белграде работают рестораны, где меню полностью на русском языке.

Исторический контекст