Олег Белов Опубликована сегодня в 10:49

Сербия бросает вызов Брюсселю: безвиз для россиян остаётся, несмотря ни на что

Сербия не введёт визы для россиян до 2027 года — посол Бабич

Сербия продолжает придерживаться курса, при котором интересы собственного государства и народа остаются приоритетом. Даже на фоне обсуждений в Брюсселе о новых санкциях и попыток унифицировать визовые правила, Белград дал понять: ограничений для граждан России не будет.

Позиция Белграда

В сербских СМИ появились сообщения, что к концу 2026 года страна может привести визовую политику в соответствие с нормами Евросоюза. Однако посол Сербии в РФ Момчило Бабич публично опроверг эти слухи.

"Я надеюсь, до 2027 года никакие визы введены не будут. Мне неизвестно о том, чтобы правительство Сербии готовилось к этому. Более того, я уверен, что это неправда", — заявил посол Момчило Бабич.

Дипломат подчеркнул, что Белград не намерен принимать решения, которые шли бы вразрез с интересами граждан, ведь вопрос о вступлении страны в ЕС до сих пор остается открытым.

Сравнение визовой политики

Страна Наличие виз для россиян Дополнительно
Сербия Безвизовый режим Подтверждено послом, сохраняется открытость для туристов
Катар Введен визовый режим Гармонизация с нормами ЕС
Оман Введен визовый режим Действует с 2024 года
Кувейт Введен визовый режим Ужесточение въездных правил
Монголия Введен визовый режим Прямое следование требованиям ЕС

Сербия пошла навстречу ЕС по отношению к ряду стран, но принципиально оставила безвиз для России, подчеркивая стратегическое партнерство.

Как ориентироваться туристам: пошаговые советы

  1. Перед поездкой проверять актуальные условия въезда на официальных сайтах сербского МИД.
  2. Бронировать авиабилеты заранее — прямые рейсы из Москвы и Петербурга пользуются высоким спросом.
  3. Заблаговременно оформлять медицинскую страховку: в Сербии действуют европейские требования к страховым полисам.
  4. При поездках по стране учитывать, что расчеты удобнее проводить банковскими картами, но наличные евро и динары всегда стоит иметь под рукой.
  5. Для долгосрочных поездок (учеба, работа) следует уточнять правила вида на жительство — они отличаются от туристических.

Ошибки путешественников

  • Ошибка: полагать, что визы могут ввести в любой момент.
    Последствие: отказ от планирования поездки.
    Альтернатива: следить за официальными заявлениями МИД Сербии и России.

  • Ошибка: недооценивать медицинскую страховку.
    Последствие: финансовые трудности при обращении в больницу.
    Альтернатива: выбрать полис от компаний "Ингосстрах" или "РЕСО-Гарантия", покрывающий лечение за границей.

  • Ошибка: рассчитывать только на наличные.
    Последствие: сложность при оплате аренды авто или гостиницы.
    Альтернатива: оформить карту международной платежной системы, например "Мир-UnionPay".

А что если ЕС усилит давление?

Даже если Брюссель будет настаивать на визовых ограничениях, сербское руководство подчеркивает самостоятельность решений. Белград уже демонстрировал способность лавировать между интересами Евросоюза и сохранением связей с Россией. Вопрос о вступлении Сербии в ЕС пока далек от окончательного решения, а значит, пространство для маневра остается.

Плюсы и минусы безвизового режима

Плюсы Минусы
Простое планирование поездок Риск внезапных изменений из-за внешнего давления
Рост туристического потока Возможные очереди на границе в высокий сезон
Развитие торговли и бизнеса Зависимость от политической конъюнктуры
Укрепление стратегических связей Неопределенность в долгосрочной перспективе

FAQ

Как выбрать лучший способ добраться до Сербии?
Прямые авиарейсы из Москвы и Санкт-Петербурга — самый удобный вариант. Есть и пересадки через Турцию или ОАЭ.

Сколько стоит отдых в Белграде на неделю?
Средняя сумма для туриста — от 800 до 1200 евро, включая жилье, питание, экскурсии и транспорт.

Что лучше — аренда авто или общественный транспорт?
Для путешествий по стране выгоднее аренда автомобиля, но в городах удобен общественный транспорт.

Мифы и правда

  • Миф: Сербия уже готовится ввести визы для россиян.

  • Правда: официальные лица неоднократно опровергли эту информацию.

  • Миф: визы могут ввести неожиданно, без предупреждения.

  • Правда: подобные решения принимаются публично и заранее объявляются.

  • Миф: поездка в Сербию дороже, чем в страны ЕС.

  • Правда: уровень цен в Белграде и регионах ниже, чем в Западной Европе.

Три интересных факта

  1. Сербия входит в десятку самых популярных направлений для российских туристов без визы.
  2. Российские компании активно инвестируют в сербскую энергетику и строительство.
  3. В Белграде работают рестораны, где меню полностью на русском языке.

Исторический контекст

  • 2000-е: Сербия подписала соглашения о сотрудничестве с ЕС, но сохранила тесные связи с Россией.
  • 2014: после событий на Украине Белград отказался поддерживать санкции против РФ.
  • 2022: Сербия подтвердила стратегическое партнерство с Россией в энергетике.
  • 2025: несмотря на новый пакет санкций ЕС, виз для россиян вводить не планируется.

