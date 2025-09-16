"Визы для русских" могут стать рубежом: выдержит ли Сербия давление ЕС

Сербия снова оказалась в центре европейских дискуссий: её позиция по визам для российских граждан вызывает оживлённые комментарии как в ЕС, так и в самой России. Несмотря на заметное давление со стороны Брюсселя, Белград ясно дал понять: политика государства не должна идти вразрез с национальными интересами и стратегическими партнёрствами.

"Я надеюсь, до 2027 года никакие визы введены не будут. Мне неизвестно о том, чтобы правительство Сербии готовилось к этому. Более того, я уверен, что это неправда", — заявил посол Сербии в РФ Момчило Бабич.

Позиция Белграда

Сербия уже согласовала визовый режим с ЕС для ряда государств — Кувейта, Катара, Омана и Монголии. Однако Россия не вошла в этот список. Для Белграда Москва остаётся важным партнёром в энергетике, обороне и торговле. По словам дипломата, вопрос вступления Сербии в ЕС ещё не решён, поэтому страна не видит смысла в шагах, которые могут ослабить связи с Россией.

Сравнение визовой политики

Страна Визовый режим для россиян Причина введения виз Сербия Безвизовый въезд Поддержание стратегического партнёрства Кувейт Введены визы Гармонизация с ЕС Оман Введены визы Гармонизация с ЕС Монголия Введены визы Гармонизация с ЕС ЕС Ужесточение виз Санкционная политика

Советы шаг за шагом: как путешествовать в Сербию

Проверяйте срок действия загранпаспорта: въезд возможен только при наличии документа, действительного минимум 90 дней после въезда. Бронируйте авиабилеты заранее: прямые рейсы из Москвы в Белград популярны и цены растут в сезон. Используйте банковские карты международных систем или наличные евро: в Сербии часто принимают наличные, но лучше иметь резерв. Изучите правила пребывания: безвизовый срок составляет 30 дней, продлить его можно через миграционные службы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: планировать поездку, ориентируясь на визовые правила ЕС.

Последствие: можно ошибочно предположить, что визы нужны.

Альтернатива: проверяйте актуальные данные на сайте МИД Сербии.

Последствие: возможен отказ во въезде.

Альтернатива: оформите новый документ заранее.

Последствие: отказ в оплате.

Альтернатива: берите с собой наличные евро или карты Visa/MasterCard.

А что если…

Если Сербия решит полностью синхронизировать визовую политику с ЕС, россиянам придётся оформлять визы для поездок. Это сократит туристический поток, но Белград может компенсировать падение интереса за счёт гостей из других стран. Однако пока власти подчёркивают, что подобные меры противоречат интересам государства.

Плюсы и минусы визовой независимости

Плюсы Минусы Сохранение туристического потока из России Давление со стороны ЕС Укрепление экономических связей Риск осложнений в переговорах о вступлении в ЕС Поддержка энергетического сотрудничества Возможные политические разногласия

FAQ

Нужна ли виза россиянам для поездки в Сербию?

Нет, въезд возможен без визы на срок до 30 дней.

Можно ли продлить пребывание в Сербии?

Да, при необходимости срок можно продлить через миграционную службу.

Сколько стоит билет из Москвы в Белград?

В среднем 250-400 евро в зависимости от сезона и авиакомпании.

Что лучше взять с собой: евро или рубли?

Лучше евро, так как они свободно конвертируются в динара.

Мифы и правда

Миф: Сербия обязана следовать визовой политике ЕС.

Правда: страна ещё не вступила в ЕС и сохраняет самостоятельность.

Правда: срок безвизового пребывания — 30 дней.

Правда: их принимают ограниченно, лучше иметь альтернативу.

3 интересных факта

Сербия — одна из немногих европейских стран, куда россияне могут летать без визы. В Белграде работает Русский дом, крупнейший культурный центр России за рубежом. Сербия активно развивает медицинский туризм: россияне приезжают сюда не только отдыхать, но и лечиться.

