Куда сборную россии по баскетболу приведет Сербский тренер?

Зорана Лукича единогласно назначили главным тренером баскетбольной сборной России до 2028 года, об этом сообщил Сергей Елевич, член тренерского совета РФБ, в интервью РИА Новости.

Лукич принял бразды правления сборной России в 2021 году, а в следующем, 2022 году, он стал гражданином России.

Сергей Елевич поделился, что на недавнем собрании тренерского совета было принято единогласное решение о продлении контракта с Лукичем на посту главного тренера до 2028 года.

Весной 2022 года, в связи с событиями на Украине, FIBA приняла решение исключить российские баскетбольные команды из всех международных турниров, которые проходят под её эгидой.

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