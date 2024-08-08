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Зоран Лукич назначен главным тренером сборной России по баскетболу
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Куда сборную россии по баскетболу приведет Сербский тренер?

Зоран Лукич назначен главным тренером сборной России по баскетболу

Зорана Лукича единогласно назначили главным тренером баскетбольной сборной России до 2028 года, об этом сообщил Сергей Елевич, член тренерского совета РФБ, в интервью РИА Новости.

Лукич принял бразды правления сборной России в 2021 году, а в следующем, 2022 году, он стал гражданином России.

Сергей Елевич поделился, что на недавнем собрании тренерского совета было принято единогласное решение о продлении контракта с Лукичем на посту главного тренера до 2028 года.

Весной 2022 года, в связи с событиями на Украине, FIBA приняла решение исключить российские баскетбольные команды из всех международных турниров, которые проходят под её эгидой.

Фото: From Wikimedia Commons/ Klearchos Kapoutsis (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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