Бархатный сезон: в какие страны едут, чтобы продлить лето

Сентябрь называют бархатным сезоном не зря. В это время солнце мягче, а море остаётся тёплым и пригодным для купания. Я собрал страны, где сентябрьский отдых у моря будет особенно комфортным.

Европа

— Греция (Крит, Родос, Кос). Море держит температуру +25 °C почти до конца сентября. Отличный вариант для сочетания пляжа и экскурсий.

— Кипр. Одно из самых тёплых направлений: море +26-27 °C, бархатный сезон длится до ноября.

— Испания (Коста-дель-Соль, Майорка). Вода около +24-25 °C, погода мягкая, туристов меньше.

— Италия (Сицилия, Сардиния). Море в сентябре +24-25 °C, климат особенно комфортный для семей с детьми.

Ближний Восток

— Турция (Анталия, Алания, Сиде). Сентябрь — идеальное время: море +26 °C, жары уже нет, но купаться можно весь месяц.

— Израиль (Эйлат, Тель-Авив). Средиземное и Красное море остаются теплыми до октября.

— ОАЭ. В сентябре море очень тёплое — около +30 °C, но жара ещё высокая, поэтому отдых на любителя.

Африка

— Египет (Шарм-эль-Шейх, Хургада). Море +27-28 °C, сентябрь — один из лучших месяцев для отдыха: жара спадает, но вода остаётся очень тёплой.

— Тунис. Средиземное море держит +25 °C, а отдых получается спокойным и недорогим.

Азия

— Таиланд (Пхукет, Самуи). Вода около +28 °C, но сентябрь — сезон дождей, поэтому море есть, но с риском ливней.

Личный опыт

Моим самым удачным сентябрьским отдыхом был Кипр: море как парное молоко, туристов меньше, а вечерами можно сидеть на набережной в лёгкой кофте. В Египте море в сентябре даже теплее, чем воздух — ощущение полного лета.

Итог

В сентябре тёплое море ждёт туристов в Греции, Турции, Кипре, Испании, Италии, Египте и Израиле. Это время идеально для тех, кто хочет продлить лето, но избежать летней жары и толп.