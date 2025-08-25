Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Кипр
Кипр
© commons.wikimedia.org by dronepicr is licensed under CC BY 2.0
Главная / Туризм
Александр Александров Опубликована сегодня в 11:57

Бархатный сезон: в какие страны едут, чтобы продлить лето

В каких странах море остаётся тёплым в сентябре

Сентябрь называют бархатным сезоном не зря. В это время солнце мягче, а море остаётся тёплым и пригодным для купания. Я собрал страны, где сентябрьский отдых у моря будет особенно комфортным.

Европа

— Греция (Крит, Родос, Кос). Море держит температуру +25 °C почти до конца сентября. Отличный вариант для сочетания пляжа и экскурсий.
— Кипр. Одно из самых тёплых направлений: море +26-27 °C, бархатный сезон длится до ноября.
— Испания (Коста-дель-Соль, Майорка). Вода около +24-25 °C, погода мягкая, туристов меньше.
— Италия (Сицилия, Сардиния). Море в сентябре +24-25 °C, климат особенно комфортный для семей с детьми.

Ближний Восток

— Турция (Анталия, Алания, Сиде). Сентябрь — идеальное время: море +26 °C, жары уже нет, но купаться можно весь месяц.
— Израиль (Эйлат, Тель-Авив). Средиземное и Красное море остаются теплыми до октября.

— ОАЭ. В сентябре море очень тёплое — около +30 °C, но жара ещё высокая, поэтому отдых на любителя.

Африка

— Египет (Шарм-эль-Шейх, Хургада). Море +27-28 °C, сентябрь — один из лучших месяцев для отдыха: жара спадает, но вода остаётся очень тёплой.
— Тунис. Средиземное море держит +25 °C, а отдых получается спокойным и недорогим.

Азия

— Таиланд (Пхукет, Самуи). Вода около +28 °C, но сентябрь — сезон дождей, поэтому море есть, но с риском ливней.

Личный опыт

Моим самым удачным сентябрьским отдыхом был Кипр: море как парное молоко, туристов меньше, а вечерами можно сидеть на набережной в лёгкой кофте. В Египте море в сентябре даже теплее, чем воздух — ощущение полного лета.

Итог

В сентябре тёплое море ждёт туристов в Греции, Турции, Кипре, Испании, Италии, Египте и Израиле. Это время идеально для тех, кто хочет продлить лето, но избежать летней жары и толп.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Популярные направления бархатного сезона для россиян сегодня в 3:36

Бархатный сезон: куда едут те, кто знает толк в отдыхе

Бархатный сезон в сентябре–октябре — идеальное время для отдыха. Разбираем, куда чаще всего едут россияне, чтобы совместить тепло и комфорт.

Читать полностью » Нориджский замок открылся после реставрации стоимостью 27,5 млн фунтов сегодня в 2:16

Подземелья и башни ожили: Нориджский замок вернулся в историю по-новому

Нориджский замок открыл двери после пятилетней реставрации. Теперь каждый может пройтись по всем его этажам и увидеть редкие артефакты Средневековья.

Читать полностью » В Колизее умерла 60-летняя экскурсовод, медики не смогли её спасти — Ассоциация гидов сегодня в 1:22

Колизей под палящим солнцем: туристическая прогулка закончилась смертью

Во время экскурсии по Колизею в Риме погибла 60-летняя экскурсовод. Коллеги винят в трагедии жару и невыносимые условия труда.

Читать полностью » Семимильный мост во Флорида-Кис назван главной достопримечательностью Overseas Highway сегодня в 0:26

Туристы едут во Флориду только ради этой трассы: дорога сама превращается в приключение

Overseas Highway во Флориде — дорога, где мосты парят над океаном, история соседствует с природой, а само путешествие становится главным приключением.

Читать полностью » Власти Кубы усилили меры безопасности для туристов в сезон ураганов вчера в 23:26

Один день дождя вместо недели шторма: мифы о сезоне дождей на Карибах

Сентябрь на Кубе и в Венесуэле считается удачным для отдыха. Ураганы бывают редко, а даже при их появлении туристы теряют лишь пару дней пляжа.

Читать полностью » Минэкологии Египта обязало отели убрать сетки на пляжах из-за угрозы морской флоре и фауне вчера в 22:26

Египетские пляжи без сеток от акул: туристам обещают безопасность, но верить ли словам

Отели Египта больше не имеют права устанавливать «сетки от акул», но туристы всё ещё спрашивают о них. Почему миф жив, и кто на нём играет?

Читать полностью » Эксперты советуют туристам заранее подавать заявки на визу в Китай вчера в 21:16

Китайская виза превращается в квест: туристам придётся начинать подготовку за месяцы

Изменения в алгоритме получения китайской визы увеличили сроки. Туристам советуют подавать документы за 2–3 месяца до поездки.

Читать полностью » Эксперты: онлайн-платформы вытесняют туроператоров с рынка экскурсий вчера в 20:17

Экскурсии, которые больше не покупают: чем заменили дворцы и крепости

Туристы всё чаще бронируют экскурсии через онлайн-площадки, а не у туроператоров. Но за свободой выбора скрываются серьёзные риски.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Исследование показывает, что собаки снижают уровень стресса у владельцев
Красота и здоровье

Гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко: сливочное масло не защищает от опьянения
Красота и здоровье

Эксперт Онищенко: паника перед штаммом "стратус" ослабляет иммунитет
Красота и здоровье

Хурма, яблоки, хлеб: почему переизбыток клетчатки опасен для вашего здоровья
Спорт и фитнес

Артём Дзюба обратился к руководству "Акрона" с просьбой о новых игроках
Спорт и фитнес

Легендарный российский хоккеист Сергей Федоров удостоится церемонии
Садоводство

Садоводы Коми: хвойные и подсветка помогают сделать участок выразительным зимой
Еда

Как правильно завернуть трубочки с начинкой чтобы тесто не треснуло
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru