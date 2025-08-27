Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI
Александр Александров Опубликована сегодня в 4:00

Мир делится на две части: куда лететь в начале осени

Путешествия в сентябре: обзор направлений по регионам мира

Начало осени кажется золотым временем для путешествий. Жара спадает, цены становятся мягче, а массовый поток туристов уходит. Но климатические особенности разных регионов могут полностью изменить картину. Разберём, какие направления открыты, а какие лучше исключить.

Запад: Европа

В Южной Европе сентябрь — это мягкое лето. Испания, Италия, Греция и Португалия радуют тёплым морем и умеренной жарой. На севере Европы (Германия, Австрия, Чехия) наступает комфортный бархатный сезон — без духоты и с приятной погодой для экскурсий.

Чего избегать: северные страны Скандинавии — день становится короче, дожди усиливаются, а температура быстро падает.

Восток: Ближний Восток и Кавказ

В Турции сентябрь — один из лучших месяцев. Средиземное и Эгейское море ещё тёплое, но изнуряющей жары уже нет. В Грузии и Армении — сезон винограда и мягкая осень, что идеально для гастрономических туров.

Чего избегать: страны Персидского залива (ОАЭ, Катар, Бахрейн). Там сентябрь всё ещё обжигающе жаркий, отдых на улице ограничен кондиционерами.

Азия

Здесь сентябрь становится сложным месяцем. В Таиланде, Вьетнаме, Камбодже и на Филиппинах — пик сезона дождей, высокая влажность и риск наводнений. Индия также остаётся под влиянием муссонов.

Лучший выбор: Бали и часть Индонезии — здесь дожди кратковременные, а океан остаётся тёплым. В Японии сентябрь переменчив, но в северных регионах (например, Хоккайдо) можно застать начало красивой осени.

Северная Америка

Канада и север США в сентябре — настоящая золотая пора. Природа окрашивается в осенние цвета, погода мягкая, а туристов меньше. Отличное время для национальных парков и городских прогулок.

Чего избегать: юго-восток США и Карибский бассейн. Сентябрь — пик сезона ураганов. Погода может быть опасной, а планы — рушиться из-за отменённых рейсов.

Южная Америка

Сентябрь в Южной Америке — переходный месяц. В Аргентине и Чили начинается весна: природа оживает, появляются цветущие пейзажи. Отличное время для посещения винодельческих регионов.

Чего избегать: страны Амазонии (Бразилия, Перу). Влажный сезон там ещё силён: дожди, комары и высокая влажность могут испортить впечатление.

Сентябрь без сюрпризов

Сезонность — главный фактор при планировании осеннего отпуска. Европа и часть Америки в это время раскрываются во всей красе. Но Азия и Карибский регион могут стать настоящим испытанием. Чтобы сентябрьский отдых не превратился в лотерею, стоит учитывать климатические особенности и выбирать направления осознанно.

