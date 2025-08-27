Отдых под угрозой: эти страны в сентябре превращаются в зону риска
Многие туристы любят сентябрь: жара в Европе уже спадает, цены снижаются, а школьные каникулы позади. Но не все направления одинаково комфортны в начале осени. В некоторых странах сентябрь считается самым неблагоприятным месяцем для поездки.
Юго-Восточная Азия
Таиланд, Вьетнам, Лаос, Камбоджа и Филиппины в сентябре оказываются под властью тропических дождей. Это пик влажного сезона: ливни могут идти каждый день, влажность зашкаливает, а наводнения — не редкость. Отдых превращается в испытание, особенно если хочется моря и пляжей.
Карибский регион
Сентябрь — разгар сезона ураганов. Карибские острова и побережья соседних стран подвержены сильным ветрам и штормам. Это время, когда поездка может быть не только испорчена непогодой, но и небезопасна.
Центральный Вьетнам
Регион Хюэ и его окрестности страдают от паводков и сильных дождей именно осенью. Путешественники рискуют оказаться в закрытых зонах, где дороги перекрыты водой, а достопримечательности недоступны.
Почему сентябрь опасен для туриста
- непредсказуемые погодные условия,
- высокая вероятность отмены рейсов и паромов,
- закрытые сервисы на островах,
- повышенный риск инфекций и укусов насекомых.
Где искать альтернативу
Тем, кто планирует отпуск в сентябре, стоит обратить внимание на южную Европу — Грецию, Португалию, Испанию. В этих странах мягкий климат, море ещё тёплое, а толпы туристов уже исчезли. Хорошим выбором станут также Альпы и внутренние регионы Европы: воздух свежий, цены падают, а пейзажи радуют глаз.
Осень без лишних сюрпризов
Отпуск в сентябре может быть идеальным, если правильно выбрать направление. Лучше отказаться от стран с ураганами и сезонами дождей и отдать предпочтение регионам с мягким климатом. Тогда отдых будет спокойным и насыщенным, а воспоминания — только приятными.
