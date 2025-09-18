Осень кажется влажной, но растения всё ещё жаждут воды

Сентябрь часто вводит садоводов в заблуждение: прохладные ночи и дожди создают впечатление, что полив больше не нужен. Но растения в это время продолжают активно жить, и резкий отказ от влаги может обернуться потерей урожая и проблемами в будущем сезоне.

Растения ещё работают

Даже если воздух заметно остыл, почва дольше сохраняет тепло. Корни продолжают функционировать: формируют новые корешки, подпитывают дозревающие плоды и закладывают почки на следующий год. При нехватке воды ботва усыхает раньше времени, корнеплоды остаются мелкими, а плодовые культуры формируют слабые почки. Особенно это касается поздних сортов овощей, ягодных кустарников и плодовых деревьев.

Влага и зимостойкость

Сухая почва промерзает быстрее, что увеличивает риск повреждения корней. Поэтому осенью садоводы практикуют влагозарядковый полив - насыщение грунта влагой на глубину расположения основных корней. Этот приём снижает стресс от морозов и помогает растениям пережить зиму без потерь.

Почему дожди не спасают

Осадки увлажняют лишь верхний слой земли. Глубокие корни деревьев и кустарников остаются в сухости. Проверить ситуацию легко: выкопайте ком земли на глубину штыка лопаты. Если он рассыпается, значит, полив ещё нужен.

Практические правила сентября

Овощные грядки поливают реже, но обильнее, чтобы влага проникала глубже.

Деревья и кустарники требуют полива раз в 7-10 дней с учётом погоды.

Перед первыми заморозками полезно провести подзимний полив, особенно для молодых посадок.

Влияние на урожай следующего года

Сентябрьская влага играет решающую роль:

у плодовых деревьев формируются крепкие почки для весеннего цветения;

у ягодников лучше закладываются плодовые почки;

у овощей повышается качество плодов и их лёжкость.

Заключение

Полив в сентябре нельзя отменять резко, даже если идут дожди. Правильный режим увлажнения помогает растениям накопить силы, легче перенести зиму и обеспечить богатый урожай следующей весной.