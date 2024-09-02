Вика Цыганова нашла замену песне "Третье сентября" для меметизации

Певица, актриса, композитор Вика Цыганова удивлена ежегодной оглушительной популярности мемов, обыгрывающих песню Михаила Шуфутинского "Третье сентября".

"У нас что, нет хороших песен что ли? Я не против этой песни абсолютно. Я просто не знаю причину этого мема. Может быть, лето ушло, поэтому все так как-то начинают ностальгировать. Но это глупо", — заявила она в разговоре с NewsInfo.Ru.

"Наверное, нечем заняться. Какое-то пустое времяпрепровождение. Сейчас надо помогать фронту и писать и снимать хорошие фильмы для победы", — уверена собеседница издания.

"Нашему министерству культуры, высоким чиновникам вот об этом подумать надо — чтобы победа была, её надо обеспечивать правильными песнями. У меня лично такие песни есть, такие песни, как "Вагнер", "Чебурашка", "Всё будет как надо", "Мы фанаты России", — призналась артистка.

"Мои песни не перекидывают, потому что в нашей стране очень много тех людей, которые просто равнодушны к происходящему, им просто трава не расти, их это не касается, — посетовала она. — Никто не убежит, не уйдёт от проблемы, никто, потому что западный мир и Америка сейчас настроены просто убить Россию в очередной раз. А если мы будем "Третьим сентября" заниматься, ностальгировать, тогда мы будем жить просто в цифровом концлагере — если выживем. А так вообще по идее "золотой миллиард" от России только 15 миллионов оставит — всё в действии, всё работает. Тех людей, кто расслабляется, мне очень жалко".

"Я ещё раз говорю: не против этой песни — я против этого идиотизма. Давайте сейчас начнем перекидывать песню "Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой" — вот это мое пожелание", — заключила Вика Цыганова.