Россияне снова выбирают море: что будет в сентябре 2025 года

Сентябрь традиционно считается бархатным сезоном. Лето плавно переходит в мягкую осень, море остаётся тёплым, но жара уже не мучает, а туристические потоки становятся спокойнее. В 2025 году россияне продолжат выбирать как проверенные курорты, так и новые экзотические направления.

Турция и Египет: безусловные лидеры

Турция останется хитом — благодаря удобным прямым рейсам, привычному "всё включено" и мягкому климату. Египет в сентябре ещё жаркий, но море остаётся комфортным для купания, а система отелей давно выстроена под туристов. Именно эти страны будут массово принимать россиян в начале осени.

Азия: тренд на Вьетнам и Таиланд

С 2025 года чартерные рейсы в Вьетнам и Таиланд стали регулярными, а цены — конкурентными. В сентябре там ещё тепло, море прогрето, а количество туристов меньше, чем в зимний сезон. Китай также усиливает позиции: культурный туризм плюс пляжные регионы выходят на первый план.

Северная Африка: экзотика и доступность

— Тунис: без визы до 90 дней, мягкий климат и спокойные пляжи — одно из самых доступных направлений.

— Марокко: сочетание океана, восточного колорита и пустынных пейзажей. Туристов здесь меньше, а отдых воспринимается как "открытие".

— Египет снова окажется в числе фаворитов, но уже в категории "массового и стабильного".

Европа и Балканы: доступные варианты

Несмотря на сложности, россияне по-прежнему выбирают Черногорию, Сербию и Албанию. Эти страны остаются открытыми для посещения, а бархатный сезон на Адриатике в сентябре особенно мягкий.

Личный опыт

Я отдыхал в сентябре в Тунисе: море тёплое, пляжи полупустые, цены заметно ниже, чем летом. А в Албании побережье напоминало Грецию, только без толп туристов и за куда меньшие деньги. Эти направления — как раз те самые "недооценённые" страны, куда в 2025-м поедет больше россиян.

Итог

В сентябре 2025 года россияне массово отправятся в Турцию, Египет и Вьетнам. Часть туристов выберет Таиланд, Китай и Северную Африку (Тунис, Марокко). Для тех, кто ищет ближние альтернативы, подойдут Черногория и Албания. Бархатный сезон обещает быть насыщенным и рекордным по количеству поездок.